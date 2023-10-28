التسجيل في الإجازات والبعثات بجهة العمل والترشيحات للتوظيف مستمرة وفق 3 معايير

MENAFN - Al-Anbaa) مريم بندقعلمت «الأنباء» أن ديوان الخدمة المدنية خاطب الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية بالدرجات المخصصة لها للإجازات والبعثات الدراسية، وعلى الراغبين في التسجيل من الموظفين مراجعة جهة العمل وليس الديوان.وأوضح مصدر بديوان الخدمة المدنيةلـ «الأنباء»، أن الترشيحات للتوظيف الحكومي مستمرة حاليا وفق 3 معايير. وبين المصدر أن الترشيح يتم بناء على طلبات الجهات الحكومية التي تصل للديوان، إلى جانب قبول كتب الترشيح الفردية أو الجماعية التي يحضرها المسجلون بنظام التوظيف المركزي. جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيت إعلان دفعة ترشيحات جديدة للباحثين عن عمل قبل فتح باب التسجيل للمرحلة الـ 85 رسميا.وللتشجيع على زيادة مخرجات الكادر الطبي من أجل سد النقص في وزارة الصحة، قال مصدر في تصريحاتلـ «الأنباء»، إن فئات بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف بالكامل، ويصرف لها «مخصص شهري» إضافي من ديوان الخدمة المدنية بجانب راتب من وزارة الصحة.وأضاف قائلا: هذا بالإضافة إلى تذكرة سنوية على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ورسوم تعليم الأبناء حتى المرحلة الثانوية لمن يقل عمره عن 18 عاما.وأكد مصدر لـ «الأنباء»، أن الدرجات الوظيفية لتعيين الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف ستكون بين 22 و25 ألف درجة في ميزانية 2024 - 2025.وأفاد بأن هذه الدرجات توضع بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، وتأتي ترجمة لاحتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المرتبطة آليا بديوان الخدمة المدنية.





ميزانية التوظيف الجديدة بين 22 و 25 ألف درجة





أكد مصدر لـ " الأنباء" ، أن الدرجات الوظيفية لتعيين الباحثين عن عمل من الخريجين الجدد ومنتظري التوظيف ستكون بين 22 ألفا و 25 ألف درجة في ميزانية 2024 - 2025 .

وأفاد بأن هذه الدرجات توضع بالتنسيق والتعاون بين الجهات المختصة، وتأتي ترجمة لاحتياجات الوزارات والجهات والمؤسسات الحكومية المرتبطة آليا بديوان

الخدمة

المدنية.





"الديوان" لـ "الأنباء" : بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف ونصرف لهم مخصصاً شهرياً إضافياً بجانب الراتب وتذكرة طيران سنوية ورسوم تعليم الأبناء





للتشجيع على زيادة مخرجات الكادر الطبي من أجل سد النقص في وزارة الصحة ، قال مصدر في تصريحات لـ " الأنباء"، إن فئات بعثات الطب والمهن الطبية المساعدة مدفوعة التكاليف بالكامل، ويصرف لهم "مخصص شهري" إضافي من ديوان الخدمة المدنية بجانب راتب من وزارة الصحة .



وأضاف قائلا : هذا بالإضافة إلى تذكرة سنوية على شركة الخطوط الجوية الكويتية، ورسوم تعليم الأبناء حتى المرحلة الثانوية لمن يقل عمره

عن

18

عاما.

"ديوان الخدمة": الترشيحات للتوظيف مستمرة حالياً وفق 3 معايير





أوضح مصدر بديوان الخدمة المدنية ل " الأنباء" ، أن الترشيحات للتوظيف الحكومي مستمرة حاليا وفق 3 معايير .

وبين المصدر ، أن الترشيح يتم بناء على طلبات الجهات الحكومية التي تصل للديوان، إلى جانب قبول كتب الترشيح الفردية أو الجماعية التي يحضرها المسجلون بنظام التوظيف المركزي.

جاء ذلك ردا على سؤال حول توقيت إعلان دفعة ترشيحات جديدة للباحثين عن عمل قبل فتح باب التسجيل للمرحلة

ال

85

رسميا.