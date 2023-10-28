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زيادة نسب العمالة في قطاع التأمين

10/28/2023 11:39:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) رشيد الفعم
يعكف فريق شكلته اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية، التي يترأسها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، على حصر الأعمال التي يمكن إيقاف منح أذونات العمل بها، وذلك ضمن خطوات تقليص أعداد ‬العمالة الهامشية في البلاد، من غير أن يؤثر ذلك على وضع السوق واحتياجاته.

ووفقا لمصادر تحدثت لـ «الأنباء»، فإن «هناك آلاف الوافدين يعملون في مهن هامشية فعلية وبأذونات عمل صادرة من هيئة القوى العاملة يشكلون عبئا على خدمات الدولة، من غير فائدة حقيقية يقدمونها للسوق». وأضافت المصادر أن هذه المهن هي بوابة لتجارة الإقامات، فضلا عن أن ما تقدمه هذه الأعمال توفرها قطاعات الخدمات في الجمعيات التعاونية والأسواق المركزية، والحصول عليها لا يحتاج هذه الأعداد الكبيرة من العمالة.

وأوضحت المصادر أن عددا كبيرا من أذونات العمل يمكن إيقاف إصدارها إذا ما اعتمدت اللجنة العليا لمعالجة التركيبة السكانية خطتها، لافتة إلى أن «النية إلى إيقاف مثل هذه الأذونات، مرحلة أولى ستتبعها أذونات عمل أخرى تدريجيا، ضمن أهداف أعلنتها هيئة القوى العاملة، بربط أذونات العمل بالتخصص والمؤهل العلمي، والتركيز على العمالة الفنية، مقابل تقليص العمالة الهامشية».

من جانب آخر، بينت المصادر أن «لجنة التركيبة السكانية ستطلب من مجلس الوزراء زيادة نسب العمالة الوطنية في قطاعات خاصة تحتضن غالبية من العمالة الوافدة مقابل قلة من الكويتيين، رغم توافر أعداد كبيرة منهم يحملون مؤهلات تمكنهم من العمل فيها، كقطاع التأمين الذي يعد مصدرا كبيرا للفرص الوظيفية»، مشيرة إلى أن «مراجعة نسب توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص محل بحث حاليا، وسيتم صدور قرار بشأنها في غضون الفترة القليلة المقبلة».

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