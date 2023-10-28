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طرح 10 آلاف طن قمح اليوم بالبورصة المصرية للسلع للحد من ارتفاع الأسعار

10/28/2023 11:33:38 PM
(MENAFN- Youm7) تعقد البورصة المصرية للسل ، اليوم الأحد، الجلسة رقم 89 للتداول على سلعة القمح المستورد لطرحةه لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها، ويساهم في الحد من غلاء الأسعار، حيث من المقرر طرح 10 الآف طن قمح.





ويأتي ذلك بالتوازي مع تنفيذ
الحكومة بالتعاون مع اتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية بنسب تتراوح
بين 15 و25 ، حيث تتضمن المبادرة 7 سلع وهى "السكر"، وزيت الطعام، والأرز والفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة"،بالإضافة الى اللحوم والدواجن والبيض ، وقامت المنافذ الجمركية بالموانئ، بتطبيق قرار إعفاء نحو 12 سلعة غذائية من الرسوم لمدة 6 أشهر.
































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