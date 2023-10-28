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أهم تطورات المشرع القومى لمشتقات البلازما.. تفاصيل

10/28/2023 11:33:38 PM
(MENAFN- Youm7) كشفت إدارة المشروع القومى لمشتقات البلازما عن أحدث تطورات المشروع فيما يتعلق
بالأدوية المنتجة من البلازما،

وقال الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجي بالمشروع القومى لمشتقات البلازما: إن مصر تستقبل دفعات متزايدة من تلك الأدوية ارتباطا بمعدلات التبرع بالبلازما وتسفيرها للتصنيع ثم عودتها الى مصر في صورة أدوية تامة الصنع لحين الانتهاء من بناء وتشغيل مصنع التجزئة والتنقية بمصر والجاري إنشائه بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما يساهم في توفير أحد أهم الأدوية الحيوية والرئيسية التي تستخدم في الطوارئ والرعاية المركزة والحروق وأمراض الكبد والكلى والعديد من الحالات المرضية الأخرى.

وأضاف الدكتور أحمد سراج مدير التخطيط الاستراتيجي أنه تم افتتاح سابع مركز للتبرع بالبلازما في شهر أغسطس الماضى وذلك ضمن خطة إنشاء بنية تحتية متكاملة للبلازما والأولى من نوعها في المنطقة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي.







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