زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص لـ3500 جنيه.. تعرف على موعد التطبيق

MENAFN - Youm7) قرر المجلس القومي للأجو ، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع،خاصة خلال العامين الماضيين، حيث:

1-

ارتفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023.

2- ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.

3- ووصل إلى 3500 على أن يتم التطبيق بداية من 2024.

كما وافق "المجلس" على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدني للأجور بطلبِ من د.نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي،نظراً لأن هذه الجمعيات قائمة في الأساس على التبرعات..





