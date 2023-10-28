شهداء وجرحى بقطاع غزة جراء قصف عنيف من طيران ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي

MENAFN - Youm7) شنت طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلى وزوارقه الحربية، الليلة، غارات عنيفة على عدة مناطق فى قطاع غزة؛ ما أسفر عن ارتقاء مزيد من الشهداء وسقوط جرحى، لترتفع حصيلة الشهداء إلى أكثر من 7700 فلسطينى، بينهم 3195 طفلا و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، مع دخول العدوان يومه الـ23.



وقالت مصادر فلسطينة بالقطاع أن الغارات تركزت على شمال قطاع غزة، إضافة إلى إلقاء طيران الاحتلال قنابل الفسفور الأبيض المحرّم دوليًا، كما شن طيران الاحتلال غارات على المناطق الشمالية الغربية لقطاع غزة، بالتزامن مع قصف عنيف من المدفعية والزوارق الحربية.



وقصفت طائرات الاحتلال عدة منازل فى بلدة "جباليا" شمال القطاع، وفى مدينة "رفح" جنوبا، وحى "الشجاعية" شرق غزة. وشنت غارات عنيفة على منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة، ومنطقة بئر نعجة وحى الصفطاوى ودوار أبو شرخ فى بلدة جباليا شمال قطاع غزة.



وكانت حكومة الحرب الإسرائيلية قد أعلنت - فى وقت سابق - عن استعداد جيش الاحتلال للاجتياح البرى، فى ظل قطعها للاتصالات والانترنت للتغطية على حرب الإبادة التى تشنها على القطاع.



ومساء السبت، استهدفت طائرات الاحتلال عدة منازل فى محيط المستشفى الإندونيسى، ومشروع بيت لاهيا، وشرق حى الشجاعية، ومنطقة الشيخ زايد، وحى التفاح، وغيرها من المناطق شمالى القطاع، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.



وأصيب المصور الصحفى فادى الوحيدى بجروح فى يده، إثر قصف الاحتلال محيط المستشفى الإندونيسى.

وما زالت طواقم الإنقاذ تحاول انتشال جرحى وشهداء من تحت أنقاض المنازل والمبانى والمنشآت التى قصفها الاحتلال، حيث ارتفع عدد المفقودين إلى 1800 بينهم 1000 طفل.



وفى سياق متصل، أعلنت إدارة مستشفى ناصر فى خان يونس، عن حاجتها لتوفير أجهزة إنعاش رئوى وأدوية تخدير، بالإضافة إلى معاناة المستشفى من شح المياه الصالحة للشرب.



ويتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن حكومة الاحتلال الإسرائيلى، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان فى السابع من الشهر الجارى، ليشمل قطع التيار الكهربائى والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.



وناشدت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، العالم التحرك لوقف "المستوى الذى لا يطاق من المعاناة الإنسانية" فى قطاع غزة. وقالت ميريانا سبولياريتش "هذا إخفاق كارثى يجب على العالم ألا يتسامح معه".



وأضافت سبولياريتش "لقد صدمتُ من المستوى الذى لا يطاق من المعاناة الإنسانية، وأحض على وقف التصعيد الآن"، مشددة على أن "الخسارة المأسوية لأرواح الكثير من المدنيين أمر مؤسف".



وتابعت "من غير المقبول ألا يكون لدى المدنيين مكان آمن للجوء إليه فى غزة وسط القصف المكثف. وفى ظل الحصار العسكرى القائم، لا توجد أيضا استجابة إنسانية كافية ممكنة حاليا".



وكانت سبولياريتش تتحدث بعد ساعات من انتقاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة "للتصعيد غير المسبوق" للقصف على غزة ودعوته إلى وقف "فوري" لإطلاق النار.