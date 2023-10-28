قوات من جيش الاحتلال تقتحم المنطقة الشرقية من مدينة نابلس

MENAFN - Youm7) أفادت وسائل إعلام محلية في فلسطين في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اشتبكت مع مسلحين فلسطينيين وسط مخيم عسكر شرق مدينة نابلس بالضفة الغربية.

من جانب آخر، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة عورتا جنوب نابلس.

ونقلت إذاعة صوت فلسطين عن مصادر قولها إن جرافة عسكرية إسرائيلية جرفت شارع عسكر الرئيسي شرق مدينة نابلس.



