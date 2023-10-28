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الإمارات تدين العمليات البرية الإسرائيلية في غزة وتطالب بوقف إطلاق النار

10/28/2023 11:33:35 PM
(MENAFN- Youm7) أدانت دولة الإمارات، العمليات البرية التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة المحتل، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية؛ التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.



وشددت الخارجية الإماراتية - وفقًا لوكالة أنباء الإمارات - على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.



وأكدت الوزارة الاماراتية، أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس /الجمعة/؛ والذي يدعو إلى هدنة إنسانية ووقف الأعمال العدائية في غزة، باعتباره خطوة مهمة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.



وشددت دولة الإمارات على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين، وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكلٍ آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق.












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