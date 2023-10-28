البحرين تناشد المجتمع الدولي الاستجابة لقرار الهدنة المستدامة في غزة

MENAFN - Youm7) أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها، بشدة، لتصاعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لما له من تداعيات خطيرة على تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية، وتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، لاسيما من الأطفال والنساء، وما يمثله ذلك من انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية.



وناشدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أذاعته وكالة أنباء البحرين - المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 120 دولة، بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة؛ تفضي إلى وقف الأعمال العدائية، وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكافٍ ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للسكان، والحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة.



وجددت الخارجية، موقف المملكة الثابت والداعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام؛ بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط.



