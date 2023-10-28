7 محاور رئيسية لخطة وزارة العمل للوصول إلى معدلات البطالة العالمية.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) بعد انخفاضمعدلات البطالة من 13% لتصل إلى 7% خلال 10 سنوات، وضعت وزارة العمل خطة لخفض معدلات البطالة من 7 % إلى المعدلات العالمية التى تتراوح ما بين 5: 6 % خلال 5 سنوات، وذلك من خلال عدة محاور، هى:

1- زيادة معدلات التشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

2- تعزيز تشغيل الفئات الأولى بالرعاية على المستوى - المحلى مثل الأشخاص ذوى الإعاقة، والمرأة، والعمالة غير المنتظمة.

3- زيادة معدلات تشغيل الإناث بنسبة لا تقل عن 25 % من النسبة الحالية،

المقدرة بحوالى 5.455 مليون وفقا للجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

4- متابعة تطبيق نسبة الـ 5% من القوى العاملة للمنشآت، لصالح تشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة.

5- سرعة الانتهاء لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، ووضع آلية مستدامة لمتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات ذات الصلة.

6- زيادة مهارات العمالة المصرية لتناسب احتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، من خلال زيادة معدلات برامج التدريب التحويلى، لتدريب أصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة على مهن جديدة تختلف فى طبيعتها عن المؤهلات الدراسية لهم بنسبة 40 %.

7- إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل المصرى، والمعنى بتجميع بيانات ومعلومات سوق العمل وتحليلها، والعمل من خلال نتائجها، ورصد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.







