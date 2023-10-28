أمين اتحاد العمال: فتح مقرات النقابات الفرعية للحشد للمشاركة بانتخابات الرئاسة

MENAFN - Youm7) قال عيد مرسال الأمين العام لاتحاد عمال مصر ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، إن الاتحاد وضع خطة لاستغلال مقرات النقابات الفرعية من خلال فتحها فى كل المحافظات لصالح حشد العمال وحثهم للنزول للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وانتخاب الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد مرسال، على أهمية متابعة التحرك العمالى لدعم الرئيس والتى يجرى تنفيذها فى كل التجمعات العمالية والقرى والمدن عن طريق اللجان النقابية بالتعاون مع القوى السياسية الوطنية الأخرى.

كانت قد أعلنت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، عن دعمها وتأييدها لترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر.

وزار وفد من مجلس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضى، الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بمقرها الرئيسى بمحافظة القاهرة، وضم عددا من ممثلى قطاعات النقابة سواء الزراعة أو الرى والصيد، وأكد الوفد على دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية، وذلك لتحقيق تطلعات الشعب المصري ومواصلة مسيرة العطاء التي بدأها الرئيس، وكذلك الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه مسئولية البلاد في ظروف صعبة.







