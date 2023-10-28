تبادل التجارب البيئية بين مصر والأردن فى قطاع المحميات والمخلفات.. تفاصيل

MENAFN - Youm7) أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، على أهمية التعاون مع دولة الاردن فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، حيث يتم تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، وأيضا محمية العقبة البحرية والتي تعد متنزه بحرى تم إعلانه كمحمية طبيعية.

وأشارت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة، إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية،

فيما يخص إغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص، مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة على سواحلها بالبحر الأحمر، الذى بدأ بإطلاق 3 مواقع جديدة للغوص بمدينة الغردقة بإغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، كإحدى آليات الحفاظ على الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد: "إنه سيبدأ إجراء تدريب مكثف مشترك بين الجانبين المصري والأردني على الطبيعة،

بين محمية رأس محمد بجنوب سيناء باعتبارها

أقدم محمية بحرية فى مصر،

ومحمية العقبة البحرية والتى تم إعلانها حديثا".

وأوضحت الوزيرة، أنه سيقوم العاملين بالمحميات المصرية بإجراء تدريب عملى على الطبيعة لعمليات الرصد وحل الأزمات داخل المحميات الطبيعية، وكذلك كيفية التعامل مع الكائنات البحرية والتخلص من المخلفات، كما سيتم التدريب على كيفية التعامل مع القطاع السياحى المستخدم للموارد الطبيعية داخل المحميات الطبيعية.