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الأربعاء بدء تدريب الدفعة الثانية من الأطباء المتطوعين لعلاج مصابى غزة

10/28/2023 11:33:32 PM
(MENAFN- Youm7) أعلن الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد بالنقابة العامة للأطباء، بدء تدريب الدفعة الثانية من الأطباء المتطوعين لعلاج مصابى غز ، بالهلال الأحمر، يوم الأربعاء المقبل، مشيرا إلى تدريب 40 طبيبا كدفعة أولى من الأطباء المتطوعين لدى النقابة والبالغ عددهم 1343 طبيبا الأسبوع الماضى.

وأوضح أمين، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن التخصصات التي حددها الجانب الفلسطيني، لتوفيرها فى القوافل الطبية الإغاثية: الجراحة والتخدير والرعاية المركزة وجراحة الأوعية الدموية وجراحة المخ والأعصاب والعظام والنفسية والعصبية، لافتا إلى تطوعه، والدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام للأطباء، بصفته طبيب تخدير ورعاية مركزة، والدكتور أحمد حسين عضو المجلس، لصالح علاج مصابى أهل غزة، مشيرا إلى أن ذلك يأتى لاهتمامهم بتقديم الدعم اللازم للأهالى بعد تعرضهم للاعتداءات الغاشمة من جانب الكيان الصهيوني.

وأوضح الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ومقرر لجنة مصر العطاء، أن إجراءات اللجنة لتقديم الدعم الإغاثي للشعب الفلسطيني يتم بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري، وأن الفريق الطبي من الراغبين في المشاركة يتم عقد دورة تدريبية سريعة لهم في كيفية العمل في الكوارث ليكون الفريق الطبي على أهب الاستعداد عند إتاحة المشاركة في تقديم المساعدات الطبية للمصابين والشعب الفلسطيني، مؤكدا أن نقابة أطباء مصر من خلال لجنة مصر العطاء تنسق مع كافة الجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم الإغاثي لأهلنا في فلسطين.







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