عائلات الرهائن الإسرائيليين تتهم نتنياهو بتعريض حياة أبنائهم للخطر

MENAFN - Youm7) ضغطت عائلات الأسرى الإسرائيليين لدى فصائل المقاومة الفلسطينية على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماعها معه، وطالبته بإعادة ذويهم وعدم تعريض حياتهم للخطر، بعد ليلة من القصف هي الأعنف منذ عدوان الاحتلال على القطاع والمُستمر منذ 22 يومًا.





ونسبت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية إلى مصادر حضرت اللقاء بأنه كان صعبًا للغاية، وإن بعض العائلات انفجرت في البكاء خلاله، وارتأت أنه يعرض حياة الأسرى للخطر بقرار قصفه العنيف للقطاع الليلة الماضية، وحملته المسؤولية عن إعادتهم.





وأكد نتنياهو - بعد الاجتماع في مؤتمر صحفي بتل أبيب، حضره وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت - أنه سيبذل كل ما في وسعه من أجل إطلاق سراح المواطنين الإسرائيليين المُختطفين، وقال إنه يُمارس أكبر قدر من الضغط على "حماس"، من أجل إعادتهم.





من جانبه، قال زعيم حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، إن الحركة مُستعدة للتوصل إلى صفقة فورية للإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.



لكن متحدثا باسم جيش الاحتلال - عقب على تصريح السنوار بقوله - إنه (أي السنوار) لا يستطيع إصدار تعليمات، وأن هذه الرسائل هدفها "الحرب النفسية"؛ من أجل الضغط على عائلات الأسرى الإسرائيليين.



ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي بدأتها حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر الجاري، ووسع الجيش الإسرائيلي هجومه البري مساء أمس الجمعة وكثف غاراته على كافة المحاور في قطاع غزة.



وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 7400 شخص، غالبيتهم أطفال ونساء وشيوخ، وأكثر من 20 ألف جريح، وأكثر من ألفي مفقود بينهم قرابة 1000 طفل في قطاع غزة.



أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 311 عسكريًا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 5 آلاف بالإضافة إلى 222 أسيرا تحتجزهم حماس.



