الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

(MENAFN
- Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.
وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه في ليلة 29 أكتوبر، تم صد محاولة للقوات الأوكرانية؛ لتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".
وكثفت القوات الأوكرانية - خلال الفترة الأخيرة - هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.
MENAFN28102023000132011024ID1107323457
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.