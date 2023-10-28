الدفاع الروسية تعلن إسقاط 36 طائرة مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود وشبه جزيرة القرم

MENAFN - Youm7) أعلنت وزارة الدفاع الروسية، إسقاط 36 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه في ليلة 29 أكتوبر، تم صد محاولة للقوات الأوكرانية؛ لتنفيذ هجوم بطائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، مضيفة أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة دمرت 36 طائرة أوكرانية مسيرة فوق البحر الأسود والجزء الشمالي الغربي من شبه جزيرة القرم".



وكثفت القوات الأوكرانية - خلال الفترة الأخيرة - هجماتها بواسطة الطائرات المسيرة، في محاولة منها لاستهداف المنشآت الحيوية الروسية والمناطق المدنية وتشكيل خطر على الجبهة الداخلية الروسية.



