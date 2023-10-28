الصليب الأحمر يطالب العالم بعدم التسامح مع الوضع في غزة

MENAFN - Youm7) طالبت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا سبولياريتش، اليوم السبت، العالم بعدم التسامح مع الوضع "الكارثي" في غزة.

وأكدت سبولياريتش أن العجز عن تقديم مساعدات إنسانية كافية في غزة يعد "فشل كارثي"، لافتة إلى أن المستشفيات التي لا تزال تعمل في القطاع على وشك الانهيار.

وطلبت الإمارات، عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن في أقرب وقت ممكن، وذلك في ضوء إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن "توسيع عملياته البرية" في غزة.

وكانت الإمارات أدانت العمليات البرية التي يقوم بها الكيان الصهيوني في قطاع غزة، معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية والتي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.

وشددت الخارجية الإماراتية على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء، وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية، مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني، والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفاً للصراع.



