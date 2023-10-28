الوكالة الدولية للطاقة الذرية: بلغتنا التقارير عن حادث الطائرات المسيرة

MENAFN - Youm7) أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها على علم بالتقارير التي تتحدث عن العثور على 3 مسيرات في منطقة محطة كورسك للطاقة النووية وعن الأضرار الناجمة عن انفجار إحدى هذه الطائرات.





وقالت الوكالة في بيان لها السبت: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم بالتقارير الواردة من الجانب الروسي والتي تفيد باكتشاف 3 طائرات بدون طيار في منطقة محطة كورسك للطاقة النووية في جنوب روسيا الاتحادية، انفجرت إحداها، مما أدى إلى أضرار طفيفة في واجهة المبنى الذي يتم فيه تخزين الوقود النووي المستنفد"، مشيرة إلى أن "مستوى الإشعاع في المنشأة لا يتجاوز المعايير المعمول بها".





وأفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في وقت سابق، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت عمدا محطة كورسك للطاقة النووية بثلاث طائرات بدون طيار.





وأوضحت أن إحدى الطائرات المسيرة، المحملة بالمتفجرات، اصطدمت بمخزن للنفايات النووية، مما أدى إلى إتلاف جدرانه، وسقطت مسيرتان على مجمع المبنى الإداري للمحطة.





ووفقا للبيانات الأولية، فإن الطائرات بدون طيار التي تم استخدامها في الهجوم تحتوي على مكونات قدمتها الدول الغربية لكييف.





وقالت زاخاروفا إن هذا الهجوم يشير إلى استعداد نظام كييف لارتكاب أعمال إرهابية نووية، ودعت الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية إلى إدانة تصرفات أوكرانيا.



