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إدارة الحدود البيلاروسية: العثور على جثتي مهاجرين بالقرب من الحدود مع لاتفيا

10/28/2023 11:33:29 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت إدارة الحدود البيلاروسية العثور على جثتي مهاجرين بالقرب من الحدود مع لاتفيا.



وذكرت إدارة الحدود - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن "دورية الحدود البيلاروسية عثرت على جثتي لاجئين بالقرب من السياج الحدودي مع لاتفيا، أحدهما مواطن إيراني".



وأضافت أنه تم العثور على امرأة وطفلين بالقرب منهما، فيما استدعت دورية الحدود البيلاروسية فريقا طبيا لمساعدة المرأة والطفلين.



وبحسب المرأة، فقد تم نقل القتيلين من قبل ضباط إنفاذ القانون في لاتفيا إلى الحدود مع مجموعة من اللاجئين الذين أُجبروا، تحت التهديد بالتصفية، على العبور إلى أراضي بيلاروس.



يشار إلى أنه في منتصف عام 2021، تجمع عدة آلاف من المهاجرين على الحدود البولندية-البيلاروسية على أمل العبور إلى دول الاتحاد الأوروبي، وعززت السلطات البولندية أمن الحدود ونشرت الجيش وتصدت لمحاولة المهاجرين دخول البلاد.












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