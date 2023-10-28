زى النهارده.. فؤاد صدقى يحرز أول هاتريك فى تاريخ الأهلى بالدوري

(MENAFN
- Youm7) فى مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1948 سجل فؤاد صدقى لاعب الأهلى الأسبق أول هاتريك للأهلى فى الدورى، حين تمكن من تسجيل 3 أهداف فى شباك الأوليمبى، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الأسبوع الثانى فى أول مسابقة دورى ممتاز بملعب مصطفى باشا بمحطة الرمل بالإسكندرية.
وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عن طريق اللاعب خطاب عمر فى شباك كمال حامد حارس الأهلى ليصبح أول لاعب يسجل فى الأهلى ورد الأهلى بثلاثية فى نفس الشوط، وكان أول من هز شباك الأولمبى قلب الهجوم أحمد مكاوى الذى سجل هدف التعادل وأتبعه الجناح الأيسر فتحى خطاب ثم الجناح الأيمن فؤاد صدقى، وفى الشوط الثانى أضاف صدقى هدفين آخرين ليصبح صاحب أول هاتريك فى تاريخ الأهلى وثانى هاتريك فى تاريخ المسابقة، وسجل للأولمبى الهدف الثانى اللاعب سيد الجندى.
وكان أول فريق يمثل الأهلى فى أول نسخة لبطولة الدورى يتكون من:
فى حراسة المرمى: كمال حامد.
فى خط الدفاع والوسط : عبد العزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.
فى خط الهجوم : فؤاد صدقى، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.
وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.
ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-
2021 - 2023
وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.
وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".
MENAFN28102023000132011024ID1107323453
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.