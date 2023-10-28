زى النهارده.. فؤاد صدقى يحرز أول هاتريك فى تاريخ الأهلى بالدوري

MENAFN - Youm7) فى مثل هذا اليوم 29 أكتوبر 1948 سجل فؤاد صدقى لاعب الأهلى الأسبق أول هاتريك للأهلى فى الدورى، حين تمكن من تسجيل 3 أهداف فى شباك الأوليمبى، فى المباراة التى انتهت بفوز المارد الأحمر بخمسة أهداف مقابل هدفين ضمن فعاليات الأسبوع الثانى فى أول مسابقة دورى ممتاز بملعب مصطفى باشا بمحطة الرمل بالإسكندرية.

وتقدم أصحاب الأرض مبكراً عن طريق اللاعب خطاب عمر فى شباك كمال حامد حارس الأهلى ليصبح أول لاعب يسجل فى الأهلى ورد الأهلى بثلاثية فى نفس الشوط، وكان أول من هز شباك الأولمبى قلب الهجوم أحمد مكاوى الذى سجل هدف التعادل وأتبعه الجناح الأيسر فتحى خطاب ثم الجناح الأيمن فؤاد صدقى، وفى الشوط الثانى أضاف صدقى هدفين آخرين ليصبح صاحب أول هاتريك فى تاريخ الأهلى وثانى هاتريك فى تاريخ المسابقة، وسجل للأولمبى الهدف الثانى اللاعب سيد الجندى.

وكان أول فريق يمثل الأهلى فى أول نسخة لبطولة الدورى يتكون من:

فى حراسة المرمى: كمال حامد.

فى خط الدفاع والوسط : عبد العزيز همامي، وصبحى يونس، وعبد المنعم شطارة، وسيد عثمان، وحلمى أبوالمعاطى.

فى خط الهجوم : فؤاد صدقى، ومحمد لهيطة، وأحمد مكاوي، وبخيت، وفتحى خطاب.

وتُوج المارد الأحمر بـ43 بطولة دورى عام، و38 لقبا ببطولة كأس مصر، 13 لقب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصرى.

ونجح الأهلى فى الفوز بكأس الكؤوس الأفريقية 4 مرات أعوام 1984 و1985 و1986 و1993، وتوج النادى الاهلى بـ11 لقب لدورى الأبطال الأفريقى(1982 – 1987 – 2001- 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013 – 2020-2021 - 2023وحقق المارد الأحمر الكونفدرالية مرة واحدة عام 2014، وتوج بالسوبر الأفريقى 8 مرات أعوام 2002 و2006 و2007 و2009 و2013 و2014 و2020 و2021، وحقق لقب وحيد بكاس الأفرو آسيوية عام 1998، ليتوج المارد الأحمر بـ25 لقبا قاريا حتى الآن.وعلى مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 17 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".







