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فاروق جعفر نجم الزمالك السابق يحتفل اليوم بعيد ميلاده الـ71

10/28/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Youm7) يحتفل فاروق جعفر نجم نادى الزمالك
الأسبق، اليوم الأحد، بعيد ميلاده الـ71، حيث إنه من مواليد يوم 29 أكتوبر 1952، وهو من أصول نوبية ولد بقرية توماس بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، وتربى وعاش فى حارة النجار بحى المنيرة بالسيدة زينب بالقاهرة، كأصغر الصبيان فى 11 أخا من الأبناء والبنات.



حصل فاروق جعفر على درجة بكالوريوس فى التربية الرياضية، ويعد أحد أهم لاعبى نادى الزمالك والمنتخب الوطنى على مدار التاريخ، وكان يلقب بملك النص فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى يتمتع بها فى وسط الملعب.



أول من شاهد موهبة فاروق جعفر هو ميمى درويش لاعب الإسماعيلى السابق وسيد الطباخ لاعب القناة والأوليمبى، عن طريق دورى الفصول، وكان عمره وقتها 7 سنوات.



اكتشفه إبراهيم عبد الرحمن كشاف الزمالك وضمه لفريق الناشئين عندما وصل إلى 17 عاما، ثم انضم إلى الفريق الأول أمام مصنع 36، وأحرز هدفين من أصل أربعة أهداف سجلها فريقه، وانضم للمنتخب الوطنى، وفى عام 1972 غادر جعفر إلى أمريكا للاحتراف قبل أن يعود مرة أخرى إلى مصر.



وحقق فاروق جعفر عدة بطولات، منها الدورى العام مرتين، وكأس مصر ثلاث مرات، ومع المنتخب حقق أمم أفريقيا مرتين، وكأس السادس من أكتوبر مرة، ومن الألقاب الشخصية الفوز بلقب أحسن لاعب لعدد متتالٍ من المواسم فى بداية السبعينيات، بالإضافة إلى المركز الثانى فى استفتاء الاتحاد الأفريقى ومجلة فرانس فوتبول الفرنسية بفارق صوت واحد عن الغينى بيتى سورى، ولقبته الجماهير بملك النص، والفنان والمهندس واوناسيس، نظرا لمهارته فى وسط الملعب، حتى اعتزل عام 1989.



وتولى فاروق جعفر تدريب العديد من الأندية المصرية، أبرزها الزمالك والمصرى وطلائع الجيش، كما أنه يعد أبرز المحللين الفنين فى القنوات الرياضية على مدار السنوات الأخيرة.














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