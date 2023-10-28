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أوسوريو يعالج أخطاء التمركز لنجوم الزمالك قبل مواجهة زد إف سى

10/28/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Youm7) يعمل خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للزمالك، على تصحيح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو فريقه خلال مواجهة إنبى، خاصة أخطاء التمركز التى ظهرت بشكل واضح وأدت لاستقبال شباك محمد عواد هدفين وخسارة الفريق، كما يعمل المدير الفني على معالجة أخطاء الدفاع والتى تسببت فى الاختراقات بسهولة، وذلك فور العودة للتدريبات غدًا، الاثنين، حيث منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب الخسارة من إنبى.

ويستعد الزمالك لمواجهة زد إف سى المقرر فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع السادس من عمر
دوري Nile.

وبدأ مسئولو نادى الزمالك فتح ملف مستحقات اللاعبين والجهاز الفنى للفريق بقيادة الكولومبى
خوان كارلوس أوسوريو
لإيمانهم بأهمية هذه النقطة فى الحفاظ على تركيز اللاعبين وعدم تشتيت ذهنهم.

وفتح
أحمد سليمان وحسين السيد خطوط اتصال مع عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك للتأكيد عليه بأن توفير مستحقات اللاعبين والكولومبى أوسوريو سيكون فى أقرب وقت ممكن حتى يقوم بتوصيل الرسالة لهم.

ويقدر مسئولو نادى الزمالك شعور اللاعبين بحاجتهم إلى مستحقاتهم بسبب التزاماتهم المادية فضلاً عن تقديرهم لحالة الصبر والتضحيات التى قدموها
خلال الفترة الماضية التى تأخرت فيها حقوقهم دون الشكوى أو الحديث فى أى مكان.








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