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الإسماعيلى يدخل معسكراً مغلقاً اليوم استعداداً لمواجهة الداخلية فى دوري Nile

10/28/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Youm7) ينهى فريق الاسماعيلى بقيادة إيهاب جلال استعداداته اليوم، الأحد، لمواجهة الداخلية فى الرابعة عصر غد، الاثنين باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدوري Nile .

ويخوض الدراويش مرانه الأخير اليوم ثم يعلن إيهاب جلال قائمة المباراة النهائية التى تتوجه إلى القاهرة لدخول معسكر مغلق استعداداً للمباراة.

ويسعى إيهاب جلال لعلاج العقم التهديفى الذى لازم الفريق فى المباريات الماضية، حيث سجل لاعبو الدراويش 4 أهداف فقط خلال الـ4 مباريات الماضية بمعدل هدف كل مباراة وهى النسبة التى يراها إيهاب جلال ضعيفة فى ظل الهجمات التى يخلقها الفريق أمام المنافسين.

من ناحية أخرى، احتج مسئولو نادى الإسماعيلي، فى خطاب رسمي لاتحاد الكرة، على طاقم حكام مباراته أمام فاركو، التى أقيمت مساء الأحد؛ بسبب الأخطاء التى حدثت فى المباراة، مطالبين بحكام دولية في مبارياته المقبلة داخل وخارج الإسماعيلية.

ويحتل الإسماعيلى المركز الرابع عشر فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما لعب 4 مباريات فاز في لقاء وخسر في 3 مواجهات وسجل لاعبيه 4 أهداف وتلقت شباكه 6 أهداف.









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