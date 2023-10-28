بيراميدز يفحص العضلة الضامة لـ على جبر قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري

(MENAFN
- Youm7) يخضع على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile، حيث غاب على جبر عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب إصابة العضلة الضامة.
وتعرض على جبر للإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في المواجهة الودية أمام الجزائر، والتي أقيمت باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1 / 1.
وخضع بعدها على جبر لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل تجهيز اللاعب للعودة، ووصل "جبر" لمرحلة متقدمة من التأهيل، على أن يتم تحديد موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سيراميكا عقب الاختبار الطبي الذى سيخضع له اللاعب.
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