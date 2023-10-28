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بيراميدز يفحص العضلة الضامة لـ على جبر قبل مواجهة سيراميكا فى الدوري

10/28/2023 11:33:26 PM
(MENAFN- Youm7) يخضع على جبر، مدافع فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز ، لاختبار طبى لتحديد موقفه من المشاركة فى التدريبات الجماعية، استعدادًا لمواجهة سيراميكا الجمعة المقبل، باستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة دورى Nile، حيث غاب على جبر عن المشاركة في الفترة الماضية بسبب إصابة العضلة الضامة.



وتعرض على جبر للإصابة فى العضلة الضامة خلال مشاركته مع منتخب مصر في المواجهة الودية أمام الجزائر، والتي أقيمت باستاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، ضمن استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1 / 1.



وخضع بعدها على جبر لبرنامج تأهيلى مكثف تحت إشراف الدكتور مصطفى المنيرى، من أجل تجهيز اللاعب للعودة، ووصل "جبر" لمرحلة متقدمة من التأهيل، على أن يتم تحديد موقفه النهائي من المشاركة في التدريبات الجماعية استعدادًا لمواجهة سيراميكا عقب الاختبار الطبي الذى سيخضع له اللاعب.












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