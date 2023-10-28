كلية الاداب بجامعة الكويت تفتتح مؤتمر (التحولات على الساحة الإعلامية.. الاندماج والتفكك)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- افتتحت كلية الآداب بجامعة الكويت ممثلة بقسم الإعلام وبالتعاون مع الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال مساء اليوم السبت المؤتمر العالمي (التحولات على الساحة الإعلامية.. الاندماج والتفكك) ويستمر ثلاثة أيام في مدينة صباح السالم الجامعية.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس الجمعية العربية الامريكية لأساتذة الاتصال الدكتور يوسف الفيلكاوي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر العالمي وهو الـ27 للجمعية ان المؤتمر سوف يناقش التغيرات المتسارعة في الساحة الإعلامية بفضل التكنولوجيا التي باتت تغير المشهد الإعلامي باستمرار معتبرا انه بات من الصعب معرفة شكل وأسلوب الإعلام في السنة القادمة.
وذكر الفيلكاوي ان الإعلام يشهد اندماج والتقاء المحتوى مع المنصات الرقمية ما يتيح للأفراد التواصل كأنهم منظمات إعلامية رسمية "ما يحتم علينا اعادة النظر في كيفية الفصل بين التواصل الشخصي والتواصل التنظيمي والتواصل الجماهيري" مبينا انه رغم وضوح هذه الفروق نظريا فانها في ساحة الاعلام الرقمي تتداخل الحدود وتصبح اقل وضوحا.
وقال انه في الاونة الاخيره أصبح مصطلح (تفكك الاعلام) بارزا بسبب التقدم التكنولوجي الذي يقدم طرقا متنوعة للتفاعل مع الاعلام موضحا ان هذا التفكك يؤثر في كيفية وصول الأفراد للمحتوى وتسويق الاعلام و التحول العام في صناعة الاعلام.
وأفاد أن الجمعية تأسست عام 1995 من مجموعة من الاكاديميين العرب والأمريكيين في وقت شعروا فيه بأهمية التفاهم لرسم خطة تعاون فيما بينهم والان وبعد مرور 27 عاما أصبح للجمعية دور كبير في مجتمع الاعلام الاكاديمي الدولي.
وأوضح أن انتظام انعقاد مؤتمرات الجمعية دليل على أهميتها وعلى حرص القائمين عليها بأن تكون مهنية وتساهم في تطوير محتوى الوسائل الاعلامية.
وأفاد الفيلكاوي الذي يترأس الجمعية منذ ثلاث سنوات ان الجمعية أقامت مؤتمرها العام الماضي في السويد وعزمت على إقامة مؤتمرها العام المقبل في جامعة ميامي.
يذكر أن أكثر من 50 باحثا من الكويت وخارجها يشاركون في جلسات المؤتمر لمناقشة 11 محورا بمواضيع ذات علاقة بالتحولات التي تشهدها الساحة الاعلامية من اندماج وتفكك الاعلام على مدى ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.(النهاية)
ا س ع / ط أ ب
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