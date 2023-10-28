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كلية الاداب بجامعة الكويت تفتتح مؤتمر (التحولات على الساحة الإعلامية.. الاندماج والتفكك)

10/28/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- افتتحت كلية الآداب بجامعة الكويت ممثلة بقسم الإعلام وبالتعاون مع الجمعية العربية الأمريكية لأساتذة الاتصال مساء اليوم السبت المؤتمر العالمي (التحولات على الساحة الإعلامية.. الاندماج والتفكك) ويستمر ثلاثة أيام في مدينة صباح السالم الجامعية.
واكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر ورئيس الجمعية العربية الامريكية لأساتذة الاتصال الدكتور يوسف الفيلكاوي في كلمة له خلال افتتاح المؤتمر العالمي وهو الـ27 للجمعية ان المؤتمر سوف يناقش التغيرات المتسارعة في الساحة الإعلامية بفضل التكنولوجيا التي باتت تغير المشهد الإعلامي باستمرار معتبرا انه بات من الصعب معرفة شكل وأسلوب الإعلام في السنة القادمة.
وذكر الفيلكاوي ان الإعلام يشهد اندماج والتقاء المحتوى مع المنصات الرقمية ما يتيح للأفراد التواصل كأنهم منظمات إعلامية رسمية "ما يحتم علينا اعادة النظر في كيفية الفصل بين التواصل الشخصي والتواصل التنظيمي والتواصل الجماهيري" مبينا انه رغم وضوح هذه الفروق نظريا فانها في ساحة الاعلام الرقمي تتداخل الحدود وتصبح اقل وضوحا.
وقال انه في الاونة الاخيره أصبح مصطلح (تفكك الاعلام) بارزا بسبب التقدم التكنولوجي الذي يقدم طرقا متنوعة للتفاعل مع الاعلام موضحا ان هذا التفكك يؤثر في كيفية وصول الأفراد للمحتوى وتسويق الاعلام و التحول العام في صناعة الاعلام.
وأفاد أن الجمعية تأسست عام 1995 من مجموعة من الاكاديميين العرب والأمريكيين في وقت شعروا فيه بأهمية التفاهم لرسم خطة تعاون فيما بينهم والان وبعد مرور 27 عاما أصبح للجمعية دور كبير في مجتمع الاعلام الاكاديمي الدولي.
وأوضح أن انتظام انعقاد مؤتمرات الجمعية دليل على أهميتها وعلى حرص القائمين عليها بأن تكون مهنية وتساهم في تطوير محتوى الوسائل الاعلامية.
وأفاد الفيلكاوي الذي يترأس الجمعية منذ ثلاث سنوات ان الجمعية أقامت مؤتمرها العام الماضي في السويد وعزمت على إقامة مؤتمرها العام المقبل في جامعة ميامي.
يذكر أن أكثر من 50 باحثا من الكويت وخارجها يشاركون في جلسات المؤتمر لمناقشة 11 محورا بمواضيع ذات علاقة بالتحولات التي تشهدها الساحة الاعلامية من اندماج وتفكك الاعلام على مدى ثلاثة أيام على فترتين صباحية ومسائية.(النهاية)

ا س ع / ط أ ب




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