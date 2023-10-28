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لبنان يحذر من أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد يشعل الشرق الأوسط

10/28/2023 11:33:21 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 10 (كونا) -- حذرت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم السبت من أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد يتسبب في اشتعال الشرق الأوسط وتأجيج مشاعر الكراهية في العالم بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأدانت الوزارة في بيان لها هذا النهج الذي يهدف من خلاله الاحتلال إلى "تحويل غزة إلى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني".
ودعت الخارجية الى ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي من أجل ارغام الاحتلال الاسرائيلي على الوقف الفوري لعدوانه العسكري الحالي وعلى التقيد بالقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن لبنان صوت أمس لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والانسانية". (النهاية)

أ ي ب / ه س ص



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