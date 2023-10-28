لبنان يحذر من أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد يشعل الشرق الأوسط

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 10 (كونا) -- حذرت وزارة الخارجية اللبنانية اليوم السبت من أن استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة قد يتسبب في اشتعال الشرق الأوسط وتأجيج مشاعر الكراهية في العالم بما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين.
وأدانت الوزارة في بيان لها هذا النهج الذي يهدف من خلاله الاحتلال إلى "تحويل غزة إلى مقبرة جماعية لأكثر من مليوني فلسطيني".
ودعت الخارجية الى ضرورة التحرك العاجل للمجتمع الدولي من أجل ارغام الاحتلال الاسرائيلي على الوقف الفوري لعدوانه العسكري الحالي وعلى التقيد بالقوانين الدولية.
وأشارت إلى أن لبنان صوت أمس لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بحماية المدنيين والوفاء بالالتزامات القانونية والانسانية". (النهاية)
أ ي ب / ه س ص
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