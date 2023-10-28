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الرئيس الفلسطيني يدعو لعقد قمة عربية طارئة

10/28/2023 11:33:20 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) رام الله - 28 - 10 (كونا) -- دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم السبت قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لبحث وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية وعمل كل ما من شانه تمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم وإنهاء الاحتلال.
وأضاف عباس بداية اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في مقر الرئاسة الفلسطينية بمدينة (رام الله)"انني اطالب دول العالم بالضغط على اسرائيل لوقف شلال الدم الفلسطيني".
ودعا عباس الشعب الفلسطيني الى التلاحم والتعاضد والتكافل والصمود في مواجهة الحرب الاجرامية التي تشنها الآلة الحربية لقوات الاحتلال الاسرائيلي على ابناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس.
وقال الرئيس الفلسطيني "تمر قضيتنا اليوم بظروف غاية في الدقة والصعوبة حيث يتعرض أبناء شعبنا في قطاع غزة لحرب ابادة جماعية ومذابح ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي على مرأى ومسمع من العالم اجمع".
وأشار الى الجهود التي بذلتها السلطة والاتصالات العديدة التي اجريت مع عدد من زعماء العالم لوقف العدوان والمشاركة في قمة القاهرة واللقاءات التي عقدت ودعوة مجلس الامن الدولي لوقف العدوان وادخال المساعدات الانسانية ومنع التهجير الى الخارج ووقف اعتداءات المستوطنين والذهاب لحل سياسي يستند للشرعية الدولية.
وتابع عباس حديثه قائلا "بالرغم من صدور قرار من الجمعية العامة بأغلبية ساحقة فإن قوات الاحتلال الاسرائيلي ردت عليه باجتياح بري وتكثيف غير مسبوق من القصف والتدمير والقتل".
وأضاف "في هذه اللحظات الحرجة أقول لشعبنا إننا سنعيد بناء كل ما دمره الاحتلال في قطاع غزة وستبقى غزة جزءا أصيلا من الدولة الفلسطينية إلى جانب الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية. (النهاية)

ن ق / ه س ص



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