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(دوري زين) لكرة لقدم: العربي والفحيحيل يفوزان على الجهراء والنصر ضمن الجولة السادسة

10/28/2023 11:33:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- تغلب نادي العربي لكرة القدم اليوم السبت على نظيره الجهراء بنتيجة (3-2) فيما تغلب الفحيحيل على النصر (4-2) ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وعلى استاد علي صباح السالم بنادي النصر حقق العربي فوزا مهما على نظيره الجهراء بثلاثة أهداف لهدفين ليتصدر الترتيب مؤقتا بانتظار لقاء القمة غدا بين القادسية والكويت.
وشهد الشوط الأول من اللقاء أحداثا مثيرة حيث عاد العربي مرتين من التأخر بالنتيجة بعدما سجل الجهراء الهدف الاول عن طريق لاعبه أنس الشبلي في الدقيقة الثامنة ليعادل الأخضر النتيجة بقدم لاعبه حمزة خابا في الدقيقة الـ28.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عادالجهراء مرة أخرى ليتقدم بالنتيجة عن طريق لاعبه رودريغو عبر ركلة جزاء بالدقيقة ال 46 ولم ينتظر العربي كثيرا حتى سجل لاعبه حمزة خابا الهدف الثاني له والتعادل لفريقه بالدقيقة الـ 54 عبر ركلة جزاء.
ودخل العربي الشوط الثاني بقوة إذ سجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه مامادو ثيام بالدقيقة 48 ليهدي الفوز لفريقه.
ورفع الأخضر رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الأول مؤقتا فيما أبقى الأبيض على نقطته الوحيدة بالمركز الأخير.
وفي المباراة الأخرى انتصر الفحيحيل على النصر بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب.
وسجل أهداف الأحمر اللاعب وليام باروس بالدقيقتين الـ12 والـ29 (ركلة جزاء) واللاعب سالم الهولي بالدقيقة الـ36 واللاعب عبدالمحسن العجمي بالدقيقة الـ70 فيما سجل هدفي العنابي اللاعب أيمن لقجع بالدقيقة الـ45 واللاعب عمرو ميداني بالدقيقة ال 54.
وارتفع رصيد الفحيحيل إلى خمس نقاط بالمركز الثامن فيما أبقى النصر على نقاطه السبع بالمركز الخامس.
وتختتم مباريات الجولة غدا الأحد بلقاء كاظمة أمام خيطان فيما يواجه القادسية نظيره الكويت في قمة الجولة. (النهاية)

س ع د / ه س ص



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