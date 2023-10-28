(دوري زين) لكرة لقدم: العربي والفحيحيل يفوزان على الجهراء والنصر ضمن الجولة السادسة

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 28 - 10 (كونا) -- تغلب نادي العربي لكرة القدم اليوم السبت على نظيره الجهراء بنتيجة (3-2) فيما تغلب الفحيحيل على النصر (4-2) ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الكويتي الممتاز لكرة القدم (دوري زين).
وعلى استاد علي صباح السالم بنادي النصر حقق العربي فوزا مهما على نظيره الجهراء بثلاثة أهداف لهدفين ليتصدر الترتيب مؤقتا بانتظار لقاء القمة غدا بين القادسية والكويت.
وشهد الشوط الأول من اللقاء أحداثا مثيرة حيث عاد العربي مرتين من التأخر بالنتيجة بعدما سجل الجهراء الهدف الاول عن طريق لاعبه أنس الشبلي في الدقيقة الثامنة ليعادل الأخضر النتيجة بقدم لاعبه حمزة خابا في الدقيقة الـ28.
وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول عادالجهراء مرة أخرى ليتقدم بالنتيجة عن طريق لاعبه رودريغو عبر ركلة جزاء بالدقيقة ال 46 ولم ينتظر العربي كثيرا حتى سجل لاعبه حمزة خابا الهدف الثاني له والتعادل لفريقه بالدقيقة الـ 54 عبر ركلة جزاء.
ودخل العربي الشوط الثاني بقوة إذ سجل الهدف الثالث عن طريق لاعبه مامادو ثيام بالدقيقة 48 ليهدي الفوز لفريقه.
ورفع الأخضر رصيده إلى 14 نقطة بالمركز الأول مؤقتا فيما أبقى الأبيض على نقطته الوحيدة بالمركز الأخير.
وفي المباراة الأخرى انتصر الفحيحيل على النصر بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي الشباب.
وسجل أهداف الأحمر اللاعب وليام باروس بالدقيقتين الـ12 والـ29 (ركلة جزاء) واللاعب سالم الهولي بالدقيقة الـ36 واللاعب عبدالمحسن العجمي بالدقيقة الـ70 فيما سجل هدفي العنابي اللاعب أيمن لقجع بالدقيقة الـ45 واللاعب عمرو ميداني بالدقيقة ال 54.
وارتفع رصيد الفحيحيل إلى خمس نقاط بالمركز الثامن فيما أبقى النصر على نقاطه السبع بالمركز الخامس.
وتختتم مباريات الجولة غدا الأحد بلقاء كاظمة أمام خيطان فيما يواجه القادسية نظيره الكويت في قمة الجولة. (النهاية)
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