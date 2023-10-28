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الإمارات تدين العمليات البرية للاحتلال الإسرائيلي وتصعيده العسكري في غزة

10/28/2023 11:33:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) أبوظبي - 28 - 10 (كونا) -- أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم السبت العمليات البرية التي تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة معربة عن قلقها البالغ جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي وتفاقم الأزمة الإنسانية التي تهدد بوقوع المزيد من الخسائر في الأرواح بين المدنيين.
وشددت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لمنع سفك الدماء وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية مؤكدة أهمية أن ينعم المدنيون بالحماية الكاملة بموجب القانون الدولي الإنساني والمعاهدات الدولية التي تضمن حمايتهم وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفا للصراع.
وأكدت الوزارة أهمية قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس الجمعة الذي يدعو إلى "هدنة إنسانية" ووقف الأعمال العدائية في غزة باعتباره خطوة هامة لوقف التصعيد والتهدئة وحماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم.
وشددت الخارجية الإماراتية على أن الأولوية العاجلة هي إنهاء عمليات التصعيد العسكري وحماية المدنيين وتأمين فتح ممرات إنسانية والسماح بإيصال المساعدات إلى قطاع غزة بشكل آمن وعاجل ومستدام ودون عوائق. (النهاية)

س خ م / ه س ص



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