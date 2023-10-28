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اصابة ضابط من (يونيفيل) في قصف لجيش الاحتلال لجنوبي لبنان

10/28/2023 11:33:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 10 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم السبت ان نقيبا من العاملين في صفوف قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اصيب جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني.
وقالت الوكالة الوطنية ان الضابط وهو من الجنسية النيبالية "اصيب في بطنه وذراعه اصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين اسرائيليتين على المركز 8-33 في بلدة (حولا) قرب موقع العباد" العسكري الاسرائيلي.
وكان القصف المدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني أدى في وقت سابق اليوم الى اصابة سور مقر قوة (يونيفيل) في الجنوب اللبناني.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان سور مقر (يونيفيل) اصيب "بقذيفة ما ادى الى اضرار مادية فقط".
ولفتت الى ان الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت مساء غارة على اطراف بلدة (بيت ليف).
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة الاسلامية في لبنان) بيانا ذكرت فيه ان عناصرها هاجموا مساء "تجمعا لجنود الاحتلال في مرتفع (ابو دجاج) بالاسلحة المناسبة واوقعوا فيه اصابات مؤكدة "كما هاجموا ثكنة (زرعيت) بالاسلحة المناسبة". (النهاية)

أ ي ب / ر ج



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