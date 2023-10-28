اصابة ضابط من (يونيفيل) في قصف لجيش الاحتلال لجنوبي لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 28 - 10 (كونا) -- ذكرت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية اليوم السبت ان نقيبا من العاملين في صفوف قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اصيب جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني.
وقالت الوكالة الوطنية ان الضابط وهو من الجنسية النيبالية "اصيب في بطنه وذراعه اصابة متوسطة نتيجة سقوط قذيفتين اسرائيليتين على المركز 8-33 في بلدة (حولا) قرب موقع العباد" العسكري الاسرائيلي.
وكان القصف المدفعي لجيش الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني أدى في وقت سابق اليوم الى اصابة سور مقر قوة (يونيفيل) في الجنوب اللبناني.
واشارت الوكالة الوطنية الى ان سور مقر (يونيفيل) اصيب "بقذيفة ما ادى الى اضرار مادية فقط".
ولفتت الى ان الطائرات الحربية لجيش الاحتلال الاسرائيلي شنت مساء غارة على اطراف بلدة (بيت ليف).
ونقلت الوكالة الوطنية عن (المقاومة الاسلامية في لبنان) بيانا ذكرت فيه ان عناصرها هاجموا مساء "تجمعا لجنود الاحتلال في مرتفع (ابو دجاج) بالاسلحة المناسبة واوقعوا فيه اصابات مؤكدة "كما هاجموا ثكنة (زرعيت) بالاسلحة المناسبة". (النهاية)
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