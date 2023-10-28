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البحرين تدين تصاعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

10/28/2023 11:33:19 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 10 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصاعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة لما لها من تداعيات خطيرة على تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية وتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لاسيما من الأطفال والنساء.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ان هذه الممارسات "انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وحث البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بأغلبية 120 دولة بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة.
وأكدت أهمية الهدنة التي تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ودون عوائق بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء ورفض أي محاولات للتهجير القسري للسكان والحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة.
وجدد البيان التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام بما يلبي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق الحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أن ذلك يعتبر خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)

خ ن ع / ه س ص



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