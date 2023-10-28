البحرين تدين تصاعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) المنامة - 28 - 10 (كونا) -- أعربت البحرين اليوم السبت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتصاعد حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة لما لها من تداعيات خطيرة على تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية وتهديد حياة المزيد من المدنيين الفلسطينيين الأبرياء لاسيما من الأطفال والنساء.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ان هذه الممارسات "انتهاكات صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
وحث البيان المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي صدر بأغلبية 120 دولة بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة.
وأكدت أهمية الهدنة التي تفضي إلى وقف الأعمال العدائية وحماية المدنيين والأعيان والمرافق المدنية وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ودون عوائق بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء ورفض أي محاولات للتهجير القسري للسكان والحيلولة دون تفاقم حالة عدم الاستقرار وتصعيد العنف في المنطقة.
وجدد البيان التأكيد على موقف البحرين الثابت والداعي إلى خفض التصعيد ووقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام بما يلبي حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وفق الحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد أن ذلك يعتبر خيارا استراتيجيا لتحقيق الأمن والرخاء والتعايش والسلام العادل والشامل في منطقة الشرق الأوسط. (النهاية)
خ ن ع / ه س ص
MENAFN28102023000071011013ID1107323442
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.