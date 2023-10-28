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الدوري الايطالي: يوفنتوس يصعد الصدارة مؤقتا بالفوز على فيرونا خارج الوقت الأصلي

10/28/2023 11:33:18 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 28 - 10 (كونا) -- صعد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي مؤقتا بالفوز على ضيفه المتوضع فيرونا بهدف خاطف نظيف اليوم السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الايطالي.
وفي مباراة الليلة على ملعب استاد (أليانز) فاز صاحب الأرض (البيانكونيري) على فيرونا الزائر بهدف وحيد سجله أندريا كامبياسو الذي وجد طريق المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس منفردا في المركز الأول برصيد 23 نقطة بشكل مؤقت متجاوزا انتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 22 نقطة في انتظار لقاء روما المرتقب غدا الأحد. (النهاية)

م ن / ه س ص



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