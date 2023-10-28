الدوري الايطالي: يوفنتوس يصعد الصدارة مؤقتا بالفوز على فيرونا خارج الوقت الأصلي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) روما – 28 - 10 (كونا) -- صعد فريق يوفنتوس صدارة الدوري الايطالي مؤقتا بالفوز على ضيفه المتوضع فيرونا بهدف خاطف نظيف اليوم السبت ضمن مباريات الجولة العاشرة لدوري الايطالي.
وفي مباراة الليلة على ملعب استاد (أليانز) فاز صاحب الأرض (البيانكونيري) على فيرونا الزائر بهدف وحيد سجله أندريا كامبياسو الذي وجد طريق المرمى في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.
وبهذه النتيجة يحتل يوفنتوس منفردا في المركز الأول برصيد 23 نقطة بشكل مؤقت متجاوزا انتر ميلانو في المركز الثاني برصيد 22 نقطة في انتظار لقاء روما المرتقب غدا الأحد. (النهاية)
م ن / ه س ص
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