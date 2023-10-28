مساجد الكويت تؤدي صلاة الخسوف عملا بالسنة النبوية

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) (حدث مصور) من عبدالعزيز الحسيني

الكويت - 28 - 10 (كونا) -- عملا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أدت مساجد دولة الكويت صلاة الخسوف في الساعة 11 مساء اليوم السبت متضرعين لله عز وجل ومكبرين.

وصلاة الخسوف هي سنة مؤكدة لقول النبي (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم).

ومن شروط صلاة الخسوف أنها لا أذان لها ولا إقامة وتصلى جهرية وعددها ركعتان كل ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. (النهاية) ع ظ