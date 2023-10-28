مساجد الكويت تؤدي صلاة الخسوف عملا بالسنة النبوية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) (حدث مصور) من عبدالعزيز الحسيني
الكويت - 28 - 10 (كونا) -- عملا بسنة النبي -صلى الله عليه وسلم- أدت مساجد دولة الكويت صلاة الخسوف في الساعة 11 مساء اليوم السبت متضرعين لله عز وجل ومكبرين.
وصلاة الخسوف هي سنة مؤكدة لقول النبي (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم).
ومن شروط صلاة الخسوف أنها لا أذان لها ولا إقامة وتصلى جهرية وعددها ركعتان كل ركعة فيها قيامان وقراءتان وركوعان وسجودان. (النهاية) ع ظ
MENAFN28102023000071011013ID1107323440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.