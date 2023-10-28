موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الطائرة الكويتية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة تصل إلى مطار (العريش) الدولي المصري محملة بعشرة اطنان من المستلزمات الطبية والمخصصة لامداد المستشفيات داخل القطاع بالاحتياجات العاجلة.

رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري إلى 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا.

رام الله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لبحث وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية وعمل كل ما من شأنه تمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم وإنهاء الاحتلال.

بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تذكر ان نقيبا نيباليا من العاملين في صفوف قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اصيب جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني. (النهاية) ر ج