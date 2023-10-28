موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم السبت الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - الطائرة الكويتية الخامسة من الجسر الجوي الكويتي لإغاثة قطاع غزة تصل إلى مطار (العريش) الدولي المصري محملة بعشرة اطنان من المستلزمات الطبية والمخصصة لامداد المستشفيات داخل القطاع بالاحتياجات العاجلة.
رام الله - السلطات الصحية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من اكتوبر الجاري إلى 7703 شهداء بينهم 3195 طفلا.
رام الله - الرئيس الفلسطيني محمود عباس يدعو قادة الدول العربية لعقد قمة عربية طارئة لبحث وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني ومواجهة التحديات الاقليمية والدولية وعمل كل ما من شأنه تمكين الفلسطينيين من البقاء في أرضهم وإنهاء الاحتلال.
بيروت - الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية تذكر ان نقيبا نيباليا من العاملين في صفوف قوة الامم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) اصيب جراء قصف جيش الاحتلال الاسرائيلي للجنوب اللبناني. (النهاية) ر ج
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