الهلال الأحمر تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الوقود لمستشفيات غزة

الهلال الأحمر تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الوقود لمستشفيات غزة
التاريخ
10/28/2023 11:33:05 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
رام الله 29 تشرين الأول (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
أنها عجزت عن إدخال الوقود للمستشفيات في قطاع غزة رغم كل المناشدات الأممية .
وأكدت في بيان لها اليوم الأحد أنها استهلكت معظم المخزون الاستراتيجي للوقود ونفاده سيؤدي إلى وضع صحي كارثي في قطاع غزة ومستشفياتها .
وأوضحت جمعية الهلال ان انقطاع الاتصالات يؤثر على حصول المرضى على الخدمات الصحية الطارئة مناشدة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل قبل فوات الاوان .
--(بترا )
م . ف/ ع ط
29/10/2023 06:02:12
MENAFN28102023000117011021ID1107323437
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