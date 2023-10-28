الهلال الأحمر تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الوقود لمستشفيات غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني

أنها عجزت عن إدخال الوقود للمستشفيات في قطاع غزة رغم كل المناشدات الأممية .

وأكدت في بيان لها اليوم الأحد أنها استهلكت معظم المخزون الاستراتيجي للوقود ونفاده سيؤدي إلى وضع صحي كارثي في قطاع غزة ومستشفياتها .

وأوضحت جمعية الهلال ان انقطاع الاتصالات يؤثر على حصول المرضى على الخدمات الصحية الطارئة مناشدة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل قبل فوات الاوان .

--(بترا )

م . ف/ ع ط

29/10/2023 06:02:12

