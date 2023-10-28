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الهلال الأحمر تناشد المجتمع الدولي بالتدخل لتوفير الوقود لمستشفيات غزة

10/28/2023 11:33:05 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

رام الله 29 تشرين الأول (بترا) - أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني
أنها عجزت عن إدخال الوقود للمستشفيات في قطاع غزة رغم كل المناشدات الأممية .
وأكدت في بيان لها اليوم الأحد أنها استهلكت معظم المخزون الاستراتيجي للوقود ونفاده سيؤدي إلى وضع صحي كارثي في قطاع غزة ومستشفياتها .
وأوضحت جمعية الهلال ان انقطاع الاتصالات يؤثر على حصول المرضى على الخدمات الصحية الطارئة مناشدة منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتدخل الفوري والعاجل قبل فوات الاوان .
--(بترا )
م . ف/ ع ط
29/10/2023 06:02:12

MENAFN28102023000117011021ID1107323437

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