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مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : لا مكان آمن في غزة

10/28/2023 11:33:04 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه لا يوجد مكان فيه غزة، كمكان آمن، وأعرب عن قلقه على زملائه، وعلى جميع المدنيين في غزة".
وأوضح في بيان صدر في جنيف، اليوم السبت، إن القصف والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة بالأمس كانت الأكثر كثافة وشدة حتى الآن، ما أوصل هذه الأزمة الرهيبة إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من العنف والمعاناة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ع ط
29/10/2023 00:00:34

MENAFN28102023000117011021ID1107323436

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