مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : لا مكان آمن في غزة

مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان : لا مكان آمن في غزة
التاريخ
10/28/2023 11:33:04 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إنه لا يوجد مكان فيه غزة، كمكان آمن، وأعرب عن قلقه على زملائه، وعلى جميع المدنيين في غزة".
وأوضح في بيان صدر في جنيف، اليوم السبت، إن القصف والعمليات البرية التي نفذتها القوات الإسرائيلية في غزة بالأمس كانت الأكثر كثافة وشدة حتى الآن، ما أوصل هذه الأزمة الرهيبة إلى مستويات جديدة غير مسبوقة من العنف والمعاناة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ع ط
29/10/2023 00:00:34
MENAFN28102023000117011021ID1107323436
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