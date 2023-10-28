السنوار: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى لدينا.
وقال السنوار "أدعو الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم، وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة المقبلة".
وكان السنوار معتقلا سابقا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يفرج عنه في 2011 كجزء من صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى، بين كتائب القسام وإسرائيل.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
28/10/2023 23:59:38
MENAFN28102023000117011021ID1107323435
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