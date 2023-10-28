السنوار: جاهزون فورا لصفقة تبادل أسرى

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة جاهزة فورا لعقد صفقة للإفراج عن جميع أسرانا لدى الاحتلال الإسرائيلي، مقابل جميع الأسرى لدينا.

وقال السنوار "أدعو الهيئات والمؤسسات العاملة بمجال الأسرى لاعتبار نفسها في حالة انعقاد دائم، وإعداد قوائم بأسماء الأسرى والأسيرات لدى الاحتلال دون استثناء تحضيراً لمستجدات المرحلة المقبلة".

وكان السنوار معتقلا سابقا في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يفرج عنه في 2011 كجزء من صفقة جلعاد شاليط لتبادل الأسرى، بين كتائب القسام وإسرائيل.

--(بترا)

رصد / ف ق/ب ع/ ع ط

28/10/2023 23:59:38