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رئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأميركي يطالب إسرائيل بالتزام معايير الحرب

10/28/2023 11:33:03 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، اليوم السبت، أوضحنا لقادة إسرائيل أن عليهم الالتزام بمعايير الحرب.
وبحسب شبكة (abc news)الأميركية، أضاف شومر، إننا نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء، وليس من مصلحة إسرائيل ولا واشنطن فتح جبهة جديدة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ب ع/ع ط
28/10/2023 23:59:04

MENAFN28102023000117011021ID1107323434

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