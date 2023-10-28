رئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأميركي يطالب إسرائيل بالتزام معايير الحرب

رئيس العلاقات الخارجية بالشيوخ الأميركي يطالب إسرائيل بالتزام معايير الحرب
التاريخ
10/28/2023 11:33:03 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، اليوم السبت، أوضحنا لقادة إسرائيل أن عليهم الالتزام بمعايير الحرب.
وبحسب شبكة (abc news)الأميركية، أضاف شومر، إننا نبذل كل ما في وسعنا لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء، وليس من مصلحة إسرائيل ولا واشنطن فتح جبهة جديدة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ ب ع/ع ط
28/10/2023 23:59:04
MENAFN28102023000117011021ID1107323434
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