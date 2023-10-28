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تجدد القصف الإسرائيلي في شمال قطاع غزة

10/28/2023 11:32:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 تشرين الأول (بترا)- قال وسائل الإعلام فلسطينية إن طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي جددت قصفها على شمال قطاع غزة.
وأضاف، إن القصف الإسرائيلي تركز على المناطق المتاخمة لمعبر بيت حانون شمالي غزة.
--(بترا)
رصد / ف ق/ب ع/ ع ط
28/10/2023 23:55:40

MENAFN28102023000117011021ID1107323433

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