وائل كفورى يحيى حفلاً غنائيًا فى الإمارات 3 نوفمبر

MENAFN - Youm7) يحيى النجم وائل كفورى ، حفلاً غنائيًا فى مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر المقبل، ويقدم خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الأماكن.

وطرح اللبناني وائل كفورى مؤخرًا أغنيته الجديدة "حالف عالحب" وتعاون في الأغنية مع منير بوعساف وبلال الزين في التوزيع الموسيقى والتلحين.

النجم اللبناني بدأ حياته الفنية بعد ستوديو الفن ثم حقق انتشارا وشهرة كبيرة

بعد إصداره أغنيته الأولى "ما وعدتك بنجوم الليل" ثم أطلق البومه الأول شافوها وصارو يقولوا عام 1994، وأنهى خدمته العسكرية في نهاية عام 1997 وأطلق ألبومه 12 شهر الذي يحوي جميع الأغاني التي غناها خلال فترة الجيش مثل؛ أغنية "عيد الاستقلال" و"عيد العشاق" و"رسالة إلى أمي" توالى بعدها في إصدار الألبومات شارك بالعديد من المهرجانات العربية مثل مهرجان جرش في الأردن ومهرجان قرطاج في تونس

وفى عام 1996 قدم ديو مين حبيبي أنا حيث جاء المخرج سيمون أسمر بفكرة عمل (دويتو) بين وائل كفوري ونوال الزغبي في عام 1998ثم

قدم دويتو بعنوان وصية حب مع ديانا حداد.