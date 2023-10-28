ثنائي مميز.. جون ترافولتا يستمتع بوقته الخاص مع كلبه

MENAFN - Youm7) يبدو أن الممثل العالميجون ترافولتابات يكون ثنائيا مميزا مع كلبه الخاص، وذلك حينما ظهرا سويًا خلال أكثر من صورة لهما أحدها وهو يأكل البيتزا في حين الصورة الثانية أتت وهما نائمين على السرير سويًا، حيث علق موقع الديلى ميل على الصورة الأخيرة بكتابة أن الممثل الشهير بات عليه أن يحجز مكانًا على سريره لصديقه المقرب، والممثل في الكلب.





ترافولتا والكلب الخاص به





من ناحية أخرى يتعاون الثنائى

جون ترافولتا

وكاثرين هيجل للمشاركة في فيلم يدور يحمل طابع الكوميديا الرومانسية، وفقاً لما ذكره تقرير لموقع فارايتي، والذى أكد أن الفيلم مأخوذ من الكاتب والمخرج نيك فاليلونجا، ويحمل اسم

That's Amore.

هذا وتستعد دار جوليان للمزادات، لبيع بدلة الممثل الأمريكي

جون ترافولتا ،

البيضاء المؤلفة من ثلاث قطع، فى مزاد علنى، وسيحظى عشاق "Saturday Night Fever" بفرصة اقتناء قطعة من تاريخ عصر ثقافة البوب، ومن المتوقع أن تحقق البدلة حوالى 200 ألف دولار، كجزء من قائمة مبيعات "Hollywood: Classic & Contemporary" الذى تنظمه دار جوليان للمزادات، وشركة ترنر كلاسيك موفيز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بين 22 و23 أبريل.





جون ترافولتا





وفي الفيلم الدرامي الراقص الصادر عام 1977، يلعب ترافولتا، دور توني مانيرو، الشاب الإيطالي الأمريكي من بروكلين الذي يحاول الهروب من حقائق حياته من خلال السيطرة على حلبة الرقص في الديسكو المحلي، وساهم الفيلم الناجح بنشر موسيقى الديسكو بأنحاء العالم، وحصل ترافولتا على ترشيح جائزة الأوسكار، لأفضل ممثل عن أدائه المميز، وفقا لموقع

CNN

عربية.

وبدلة البوليستر التي ارتداها ترافولتا في مشهد مسابقة الرقص الشهيرة للفيلم، هي واحدة من اثنتين فقط تم استخدامهما أثناء إنتاج الفيلم، وتتميز السترة بياقة صدر مبالغ فيها تتميز بغرزات دقيقة، وتصفها دار المزادات، بأنها "واحدة من أكثر الأزياء شهرة في تاريخ السينما"، موضحة أنها مزودة بتصديق على أصالتها من استوديوهات باراماونت وترافولتا نفسه.