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تامر عاشور يحيى حفلاً غنائيًا في الإمارات.. الجمعة المقبلة

10/28/2023 11:32:51 PM
(MENAFN- Youm7) يحيى النجم تامر عاشور ، حفلاً غنائيًا في مدينة أبو ظبى بدولة الإمارات، يوم الجمعة المقبلة، ويقدم خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول.

يذكر أن تامر عاشور احتفل بزفافه على الإعلامية نانسي نور مذيعة قناة إكسترا نيوز، داخل أحد الفنادق الكبرى فى القاهرة، ونشر عاشور صورة تجمعه بعروسه بفستان الزفاف، وعلق: "الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات تم عقد قراننا".

وحرص على حضور حفل زفافهما عدد كبير من الفنانين والإعلاميين مثل رامى جمال وزوجته نريمان، حماقي، مصطفى حجاج،
أنغام وهيثم شاكروعزيز الشافعي وتومة وتامر حسين وأحمد إبراهيم ومدين، وهاني عبد الكريم وأوس أوس وهاني محروس وأمير محروس، وهاني فرحات وخالد عليش.

كما حضر المهندس حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وخالد مرسى رئيس التطوير بالتليفزيون المصرى، وريهام السهلي رئيسة شبكة قنوات دي إم سي.







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