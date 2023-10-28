شاب يمنى يتضامن مع القضية الفلسطينية بلوحات رسمها بظهره وخصلات شعره

MENAFN - Youm7) عبر شاب يمني عن دعمه للقضية الفلسطينية بالرسم عن طريق الحواس والإحساس بالقلب والعقل ولا يعتمد على نظره. هو الشاب صدام الأديميالذي أبهر عددا كبيرا من مستخدمي السوشيال ميديا برسمه عن طريق ظهره وخصلات شعره وأصابع قدميه، لذا تواصل اليوم السابع لمعرفة الكواليس.

قال صدام في حديثه لـ اليوم السابع:"

أنا بدمي بدعم القضية الفلسطينية ، أنا فداء لفلسطين، لذا حاولت أشارك في دعم القضية حتي لو بالرسم، رسمت النجمة بقدمي وهذا ما تستحقه إسرائيل أن اعبرعنها بقدمي".

الرسم بالحواس



وتابع:" اعتمدت على أن تكون معظم أعمالي لفلسطين والجزء الأقل أعمال أخر ، رسمت بظهري وخصلات شعري، بدون النظر إلي اللوحات أثناء الرسم"، وعلى حسب قوله، فقد تدرب لعدة أسابيع

على الرسم بهذه الطريقة اعتمادًا على الإحساس، حيث ترجع أحداثه في 2015 قد اوصُيب بنزيف بالعين يمكن أن يؤدي إلى عمى، فكان يريد أن يحافظ على حلمه بدأ في التدريب على الرسم وكأنه كفيف، لأنه كان مصاب بالعمى الجزئي، فكان حريصا أن يتقن الرسم بكل الطرق هروبًا من الأزمة الصحية كي لا تؤثر على صحته".

وقال:" أدواتي بسيطة قلم رصا وكارتون ولم استكمل تعليمي ، لكن

واثق أن بحقق انجاز،وتفهمت أن كل محنة منحة من الله سبحان وتعالى، لولا النزيف ما كنت اتقنت الرسم بالحواس، بالإضافة إلى أنه كان سبب في إخراجي من أي تعب نفسي.

على حسب قوله: "برسم بمادة تمثل خطورة كبيرة على الجلد" الطلاء الأسود" مخلوطة بالقليل من مادة البترول، أحيانا تستغرق من 30 لـ 60 دقيقة ، لكن هناك العديد من المحاولات والأخطاء التي يتم التدريب عليها أكثر من أسبوع لحين الانتهاء منها في نصف ساعة .





رسام يرسم بالحواس ويدعم أطفال فلسطين





رسام يمني يدعم القضية الفلسطينية بالرسم





رسام يمني يدعم القضية الفلسطينية





رشام يمني يدعم أهل فلسطين





صدام الاديمي فنان يمني





صدام الاديمي يدعم فلسطين





صدام الاديمي

صدام اليمني رسام





يرسم بضهره وخصلات شعره







