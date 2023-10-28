سنة أولى قطط.. نصائح يجب معرفتها إذا كنت تربي قطة لأول مرة

(MENAFN
- Youm7) قد يشعر الشخص بعد فترة أنه يريد أن يربى
حيوان أليف
وبالأخص القطط الصغيرة، كونها كائنا صغيرا، في السطور التالية نتعرف على أسلوب تربية القطط لأول مرة في المنزل، والتي يمكن من خلالها الحفاظ على سلامة القطط وجعلها تشعر بالأمان، ولمعرفة ذلك
يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لما نشره
لموقع "thesprucepets".
تسوق للقطة
كيفية الحفاظ على سلامة القطة الأولى
إنشاء قائمة تسوق للقطة الجديدة مع إعداد غرفة آمنة
يعتبر إحضار قطة جديدة إلى المنزل، تحتاج العديد من الأشياء الهامة، فهى ستكون مقيمة وليس زائرة، يجب شراء الطعام لها والأشياء التي تحتاجها، ويمكن عمل خزانة فارغة في زاوية غرفة النوم للقطة، وتكون مزودة بشاشة واقية، مما يجعله لها منزل آمن، والذى يمكن أن تذهب به وتشعر بالراحة والخلوة فيه،
مكان آمن للقطة
الزيارة الأولى للبيطري
يمكن أحضار القطة الجديدة، للمنزل وجعلها تتعود على المنزل والأشخاص في البيت، مع التعود لمنزلها الصغير، لأنها قد تكون متوترة بدرجة كبيرة، نتيجة لجذب الأنتباه إذا كان الشخص لديه أطفال صغار، مع القيام بالزيارة الأولى للقطة للطبيب البيطرى أمر هام، لسلامة القطة وسلامة الأسرة في نفس الوقت، وحتى تحصل على التطعيمات واختبارات فيروس نقص المناعة، لتكون معقمة ولا يكون في خوف منها أو عليها، مع الحرص على تهذيب المخالب التي لديها.
طبيب بيطرى
التعرف على النظام الغذائي
يجب معرفة الطعام الذى تتناوله القطة بشكل مبكر، سلامتها وصحتها، لتعيش فترة طويلة، لأنها تعتبر فرد من افراد الأسرة، مع أعطائها المياه العذبة النظيفة، و من الأمور الرائعة هو اللعب مع القطة الجديدة، لزيادة الروابط بينهما، مع ابتكار أفكار لألعاب خاصة، مع الجرى معها في أنحاء البيت، مع وضع صناديق كرتونية وأكياس من الورق.
نظام غذائى
روتين القطة
يجب على الشخص أن يجعل القطة تستمتع بالهواء النقى وأشعة الشمس الجميلة، واللعب بالخارج، كما في الداخل حتى لا تشعر بالاكتئاب، لبعض الوقت، أو أن يكون المنزل يتعرض للشمس، وقد تقف على الشباك لترى الشارع.
احضار القطة
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