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سنة أولى قطط.. نصائح يجب معرفتها إذا كنت تربي قطة لأول مرة

10/28/2023 11:32:46 PM
(MENAFN- Youm7) قد يشعر الشخص بعد فترة أنه يريد أن يربى
حيوان أليف
وبالأخص القطط الصغيرة، كونها كائنا صغيرا، في السطور التالية نتعرف على أسلوب تربية القطط لأول مرة في المنزل، والتي يمكن من خلالها الحفاظ على سلامة القطط وجعلها تشعر بالأمان، ولمعرفة ذلك
يمكن متابعة التقرير التالى، وفقًا لما نشره
لموقع "thesprucepets".


تسوق للقطة

كيفية الحفاظ على سلامة القطة الأولى

إنشاء قائمة تسوق للقطة الجديدة مع إعداد غرفة آمنة

يعتبر إحضار قطة جديدة إلى المنزل، تحتاج العديد من الأشياء الهامة، فهى ستكون مقيمة وليس زائرة، يجب شراء الطعام لها والأشياء التي تحتاجها، ويمكن عمل خزانة فارغة في زاوية غرفة النوم للقطة، وتكون مزودة بشاشة واقية، مما يجعله لها منزل آمن، والذى يمكن أن تذهب به وتشعر بالراحة والخلوة فيه،


مكان آمن للقطة

الزيارة الأولى للبيطري

يمكن أحضار القطة الجديدة، للمنزل وجعلها تتعود على المنزل والأشخاص في البيت، مع التعود لمنزلها الصغير، لأنها قد تكون متوترة بدرجة كبيرة، نتيجة لجذب الأنتباه إذا كان الشخص لديه أطفال صغار، مع القيام بالزيارة الأولى للقطة للطبيب البيطرى أمر هام، لسلامة القطة وسلامة الأسرة في نفس الوقت، وحتى تحصل على التطعيمات واختبارات فيروس نقص المناعة، لتكون معقمة ولا يكون في خوف منها أو عليها، مع الحرص على تهذيب المخالب التي لديها.


طبيب بيطرى

التعرف على النظام الغذائي

يجب معرفة الطعام الذى تتناوله القطة بشكل مبكر، سلامتها وصحتها، لتعيش فترة طويلة، لأنها تعتبر فرد من افراد الأسرة، مع أعطائها المياه العذبة النظيفة، و من الأمور الرائعة هو اللعب مع القطة الجديدة، لزيادة الروابط بينهما، مع ابتكار أفكار لألعاب خاصة، مع الجرى معها في أنحاء البيت، مع وضع صناديق كرتونية وأكياس من الورق.


نظام غذائى

روتين القطة

يجب على الشخص أن يجعل القطة تستمتع بالهواء النقى وأشعة الشمس الجميلة، واللعب بالخارج، كما في الداخل حتى لا تشعر بالاكتئاب، لبعض الوقت، أو أن يكون المنزل يتعرض للشمس، وقد تقف على الشباك لترى الشارع.


احضار القطة





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