حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 29 أكتوبر على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

MENAFN - Youm7) نقدم حظك اليوم وتوقعات الأبراج على جميع الأصعدة، الصحية والعاطفية والمهنية، لمواليد كل الأبراج. ولمعرفة تفاصيل توقعات الأبراج وحظك اليوم تابع التقرير التالي:برج السرطان.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: طور من قدراتك

مواليد برج السرطا متقلبون المزاج، ويتهمهم بعض الأشخاص بأنهم ذوي مزاج سيء، لكنهم أكثر لطفاً وعاطفية. لا تتردد في صداقاتهم

برج السرطان في برجك اليوم 29 أكتوبر

برج السرطان من الأبراج التي غالباً ما تتصف بالشخصية الهادئة والدقيقة في العمل. إنهم أشخاص مبدعون، بما في ذلك الشعراء إنهم يحبون الكتابة والقراءة وهم مخلصون بشدة.

مشاهير برج السرطان

ومن مشاهير برج السرطان الأميرة ديانا

وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج السرطان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ديانا حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى

ترى المناخ اليوم إيجابيا لطرح الأفكار التى تساعد فريق العمل على إنجاز كافة المهام وتطوير القدرات العقلية، فحاول الاستفادة من هذا الأمر قدر المستطاع.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفى

يجب أن تبحث عن الحلول المناسبة للخلافات القائمة بينك وبين شريك حياتك، واحذر تضخيم الأمور حتى تستعيد سيطرة الهدوء على الأجواء العاطفية.

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحى أنت شخص يتمتع بالهدوء. ولكن في الداخل قد تكون هناك مشاعر عنيفة، لذلك قد تظهر فجأة بعض المشاكل الداخلية التي لم تر علاماتها من قبل. أفضل طريقة هي شرب كميات وفيرة من الماء وتحقيق الاستقرار لجسمك حتى زيارة أقرب طبيب في أقرب وقت.توقعات علماء الفلك لمواليد برج السرطان الفترة المقبلة

ربما تعانى الكثير من الضغوط اليوم مما يؤثر بالسلب على قدرتك المهنية، فابحث عن وسائل القضاء على هذه الضغوط والخروج من تلك الأزمة، هناك الكثير من الأعمال الحرة التى يمكنك الالتحاق بها وامتهانها والحصول على الأموال الكثيرة من ورائها.

برج الميزان.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر:سعادة قريبة

شخصية برج الميزان محبة للحياة وتحب أن تكون ناجحة فى العمل بشكل كبير وتتمتع شخصية الميزان بالثبات والعقل والقدرة على حل المشكلات.

برج الميزان فى حظك اليوم 29 أكتوبر

يتميز مواليد برج الميزان أنهم يرون الحياة لا يوجد فيها منطقة وسطى وهذا ما يجعل التعامل معهم صعبًا، لكنهم طيبون إلى أبعد الحدود.

مشاهير برج الميزان

ومن مشاهير برج الميزان بليغ حمدى، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الميزان على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

بليغ حمدى





حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهنى

أنت على موعد مع السعادة تريث فالأمور المهنية لا تأخذ بالقوة، والأمل يلوح فى الأفق من بعيد، وسوف تحمل لك الأقدار الكثير من السعادة.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد العاطفى

شريك حياتك يحتاج لمزيد من الاهتمام وهذا يشعرك بالضغط هو الآن يحاول أن يصل معك إلى حل ولكن خوفك من التقرب بشكل أكبر يسبب فجوة بينكم حاول أن تعرف ماذا تريد دون أى خوف.

برج الميزان حظك اليوم على الصعيد الصحى

فى هذا الوقت أنت تحتاج إلى أن تراعى صحتك ولا تجعل حياتك منحصرة فى العمل حتى لا تتأثر حالتك النفسية فى المستقبل، وإذا كنت تريد أن تفقد مزيدا من الوزن فهذه الفترة غير مناسبة على الإطلاق.

برج الميزان توقعات علماء الفلك لمواليد الفترة المقبلة

هناك الكثير من العلاقات داخل حياتك، من الأصدقاء المقربين الذين يحتاجون دائما لمساعدتك فى التغلب على الأمور، وعلى الرغم من انشغالك فى العمل هذا لا يؤثر على علاقتك معهم بل إنك تجد أى فرصة من أجل التواصل معهم.

برج القوس.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: عروض عمل

مولود برج القوس يمتلك حرية اتخاذ القرارات ولن تجد معارضة من أحد على القرارات التى تتخذها، لذا يجب عليك التفكير الجيد قبل البدء فى هذا الأمر حتى لا تخطئ القرار وتتعرض للنقد من قبل المحيطين.

برج القوس فى حظك اليوم 29 أكتوبر

يتميز برج القوس بالحيوية وحب الاستطلاع والحرية وهو برج متفلسف يسعى للبحث عن معانى الحياة وهو برج متفائل كريم يحب التغيير والتجديد دائماً فى حياته ويمتلك حس الدعابة ولكنه سليط اللسان.

مشاهير برج القوس

من مشاهير برج القوس ماجدة زكى،

ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج القوس على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

ماجدة زكى





برج القوس حظك اليوم على الصعيد المهنى

يتلقّى مولود برج القوس اليوم سيلاً من العروض أو تعرف لقاءات واعدة جدًّا تكون بمثابة حافز مهمّ لتطوير أدائك. ويأخذ خطوة كبيرة في تحقيق التوازن المالي.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد العاطفى

تواجه بعض الصعاب فى العلاقة العاطفية وقد تتصرف مع شريك حياتك بشدّة أو بجفاء، فكن متيقّظًا لهذا الأمر ولا تطيل فيه.

برج القوس حظك اليوم على الصعيد الصحى

حاول زيارة الأقرباء في بلدتك، والقيام بنزهة فى أرجاء الطبيعة للتخفيف عن نفسك وللتخلّص من هموم العمل التي أثرت عليك سلبًا.

لمواليد برج القوس توقعات علماء الفلك الفترة المقبلة

على الرغم من أنك تنتقل من مكان لآخر إلا أنك تشعر أنك لم تحقق شيئا ولم تصل إلى شىء مفيد حتى الآن، فمن الأفضل أن تركز كامل طاقتك على شىء واحد، أبدأ من الصفر واستمر فى بذل الكثير من الجهد حتى تصل إلى ما تريد، ابحث عن جذور المشكلات التى تواجهك وما يتعلق بها حتى تستطيع الوصول إلى الحل المناسب لها.







برج العقرب.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: خطوة جريئة

مواليد برج العقر لديهم شخصية قوية ويحبون الحياة لا يريدون قيودا كثيرة فى حياتهم وعلى الرغم من ذلك لديهم مبادئ لا يمكن التنازل

عنها يحبون حياتهم ويرتبونها كما يريدون .

برج العقرب فى حظك اليوم 29 أكتوبر

يتمتع مواليد برج العقرب بقدرة كبيرة فى الذكاء على الواقع وعلى مشاكل الحياة حتى تسير بهم المركب نحو بر الأمان.

مشاهير برج العقرب

ومن مشاهير برج العقرب الممثل أحمد حلمى، وفى إطار هذا السياق يقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العقرب على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفى.

أحمد حلمى





برج العقرب حظك اليوم على الصعيد المهني

هنيئاً لمن يعمل طبيبا أو ممرضاً أو مدير مستشفى أو حتى هؤلاء من يدرسون الطب فسوف يشهدون نجاحات كبيرة هذه الفترة تأكد من أنك تتبع النصائح المهنية الصحيحة فهى ستفيدك جدا فى حياتك المهنية.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد العاطفي

أنت شخصية مرحة جدا ويمكنك أن تشارك هذه الأوقات المرحة مع من حولك لا تسمح لأحد أن يحول أجواء المرح الى أجواء درامية ولا تسمح لأحد أن يطلب منك ما هو أكبر من طاقتك.

برج العقرب حظك اليوم على الصعيد الصحى

خذ وقتًا لاكتشاف ما يناسبك ويمنحك أقصى قدر من الطاقة؛ فقط قم بزيادة تناوله لصحتك الجيدة. يبدو أنك تسافر منذ فترة طويلة وتتناول أنواعًا مختلفة من الطعام في أماكن مختلفة. قد يزعج هذا جهازك الهضمي مما يجعلك تشعر بعدم الراحة ويجب أن تكون حذرا للغاية منه.

برج العقرب وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة

لقد حان الوقت لاتخاذ بعض الخطوات الجريئة فلا تتردد وانتهز الفرص ولا تخجل منها فإيمانك بنفسك وبقرارك فى هذا الوقت يمكن أن يغير حياتك بشكل كبير للأفضل .

برج الحمل.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: حلول للمشاكل





يتميز مولود برج الحمل بالعديد من الصفات الإيجابية فهو يمتلك شخصية قيادية حكيمة، ودائماً ما يسعى لمساعدة من حوله، وعاشق لممارسة التمارين الرياضية .





برج الحمل في حظك اليوم 29 أكتوبر

يتسم مولود برج الحمل بصفات أخرى منها التسرع في اتخاذ القرارات، وبرغم مساعدته لمن يحتاج إليه إلا إنه يتسم بالأنانية أحياناً، وطموحه يدفعه طوال الوقت للتخطيط للمستقبله.





مشاهير برج الحمل

ومن مشاهير

برج الحمل

الفنان حسين فهمى ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحمل على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج الحمل حظك اليوم على الصعيد المهني:

تمتع بالصبر الطويل حتى تستطيع إيجاد حلول للمشاكل التي تعانى منها خلال هذه الفترة، وإياك وأن تتسرع في اتخاذ أي قرار حتى لا تندم بعد ذلك.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

حافظ على الرابط القوى الذى بينك وبين شريك حياتك ولا تنصت لمن يحاولون أن يثيروا المشاكل بينك وبينه، وأعمل على تحسين علاقتك به طوال الوقت.





برج الحمل حظك اليوم على الصعيد الصحي:

مارس التمارين الرياضية بشكل يومى، واتبع نظام غذائى صحى يساعدك على إنقاص وزنك الزائد واحرص طوال الوقت على شرب اللبن لتستفيد من عناصره الغذائية.





برج الحمل وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الحمل خلال الفترة المقبلة، أن تحافظ على وزنك ولا تفرط في تناول الطعام الدسم وفكر جيداً في قراراتك قبل اتخاذها.

برج الثور .. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: لا تنتقد الحبيب





يتميز مولود برج الثور بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها الطموح الذى يدفعه طوال الوقت للتخطيط لمستقبله، والرومانسية التي تجعل علاقته بشريك حياته قوية طوال الوقت.





برج الثور في حظك اليوم 29 أكتوبر

يتسم مولود برج الثور بصفات أخرى فهو عنيد لذلك لا ينصت لصوت أحد غير صوته، لهذا دائماً ما يتخذ قرارات خاطئة تزيد من متابعه ومشاكله في العمل.





مشاهير برج الثور

ومن مشاهير

برج الثور

عارضة الأزياء جيجي حديد ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الثور على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.







برج الثور حظك اليوم على الصعيد المهني:



ناقش زملائك في أي قرار تتخذه حتى تطلع على أراء مختلفة وتصل لرأى مناسب يساعدك على النجاح والتفوق في مجالك المهنى.





برج الثور حظك اليوم على الصعيد العاطفي :



لا تنتقد الحبيب طوال الوقت، وحاول أن تفهمه جيداً وتستوعبه حتى تستقر علاقتكما وتحافظ عليها، وإياك وأن تعكر صفو علاقتكما لأى سبب تافه.





برج الثور حظك اليوم على الصعيد الصحي :



حافظ على صحتك ولا تفرط في تناول المشروبات الغنية بالكافيين حتى لا تصاب بالأرق، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى.





برج الثور وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الثور خلال الفترة المقبلة، أن يحسن علاقته بالحبيب ويفهمه جيداً، ولا يحاول بين الحين والآخر إثارة المشاكل معه.

برج الجوزاء.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: أبدع وأجتهد

يتميز مولود برج الجوزاء بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بروح مرحة جذابة دائماً ما تلفت الإنتباه إليه، كما يعرف بحبه الشديد لعمله وحرصه على إتقانه.





برج الجوزاء في حظك اليوم 29 أكتوبر

يتسم مولود برج الجوزاء بصفات أخرى منها رومانسيته وقدرته على التكييف مع الظروف المختلفة، كما يميل لخوض المغامرات المثيرة.





مشاهير برج الجوزاء

ومن مشاهير

برج الجوزاء

الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجوزاء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد المهني:

اثبت نفسك في منصبك الجديد، من خلال إجتهادك في العمل وإبداعك في الأفكار، وإياك وأن تتكاسل مرة أخرى حتى لا تعود لنقطة الصفر من جديد.





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

دع الحبيب وشأنه خلال هذه الفترة واتركه يفكر في أمر علاقتكما، حتى يعود إليك وهو مقتنع بالاستمرار في هذه العلاقة.





برج الجوزاء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

تجنب الإفراط في شرب العصائر الغنية بالسكر حتى لا تصاب بالسمنة، كما عليك بممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى حتى تشعر بالحيوية.





برج الجوزاء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

يجب على مولود برج الجوزاء خلال الفترة المقبلة، أن يعتمد على نفسه ويبرز أفكاره أمام رؤسائه في العمل حتى يثبت نفسه.

برج الدلو.. حظك اليوم الأحد 29 أكتوبر: انصت لشريك حياتك





يتميز مولود برج الدلو بالعديد من الصفات الإيجابية والتي منها تمتعه بشخصية مستقلة مميزة، وعقلية تجارية لذلك دائماً ما يبدع في إبتكار مشاريع تجارية ناجحة.





برج الدلو في حظك اليوم 29 أكتوبر

يتسم مولود برج الدلو بصفات أخرى منها حبه للحياة كما يعرف عنه كرمه عند تعامله مع الآخرين، وعاشق للفكاهة وذكى ومحب للخير.





مشاهير برج الدلو

ومن مشاهير

برج الدلو

النجمة جينيفر أنيستون، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الدلو على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج الدلو حظك اليوم على الصعيد المهني:

اهتم بعملك وحافظ على منصبك الذى وصلت إليه، وإياك وأن تتنازل عما وصلت إليه من نجاحات بتكاسلك وتجاهلك لعملك طوال الوقت.





برج الدلو حظك اليوم على الصعيد العاطفي:

انصت لشريك حياتك طوال الوقت وحاول أن تصل معه لحل للمشكلة التي بينك وبينه حتى تنجح علاقتكما وتعود مستقرة كما كانت في السابق.





برج الدلو حظك اليوم على الصعيد الصحي:

تناول المشروبات المفيدة لصحتك مثل عصائر الفواكه الخالية من السكر، واتبع نظام غذائى صحى يساعدك في الحصول على جسم رشيق كما كنت تحلم طوال الوقت.





برج الدلو وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة:

يجب على مولود برج الدلو خلال الفترة المقبلة، أن يهتم بحياته ويضع خطة جديدة تساعده على النجاح في عمله.

برج العذراء.. حظك اليومالأحد29أكتوبر:طور ذاتك









مولود برج العذراء يتميز بعدة صفات منها أن لديه عشق في متابعة التفاصيل الدقيق، ويهتم بها، ومن السهل أن يلجأ إليه الناس لطلب المساعدة في أي وقت.





برج العذراء في حظك اليوم29أكتوبر

مولود برج العذراء يتمتع بأنه يمتلك ذكاء فطرى مميز، وأجتماعى من الدرجة الأولى، ويشعر بالتوتر من أقل شيء، ويقول رأيه بصراحة، حتى ولو كان سيجرح من أمامه.





مشاهير برج العذراء

ومن مشاهير برج العذراء الفنان

خالد النبوى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج العذراء على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.







برج العذراء حظك اليوم على الصعيد المهني:

عليك أن تتقبل أي تغير وتطوير في العمل من حولك، لأن كل تطوير سينتج عنه أعمال جديدة لأكتشاف القدرات، للمنافسة على العالمية للحصول على مكاسب مادية كبيرة.

برج العذراء حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

لا ترفع راية الأستسلام، وتعرف على أشخاص جدد، فقد تجد شريك الحياة المستقبلي الذى تبحث عنه، الذى يسجعلك تشعر بالسعادة ويعطى لحياتك معنى.





برج العذراء حظك اليوم على الصعيد الصحي:

حاول أن تمارس رياضة اليوجا التي تمدك بالهدوء والسلام النفسى، والطاقة الإيجابية، مع تناول وجبة الإفطار التي تعتبر من أهم الوجبات خلال اليوم قبل الخروج من المنزل.

برج العذراء وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

ضع خطط طويلة الآجل لمشروعك، وقيم تقدمه كل فترة لتعرف كم المكاسب التي ستحصل عليها في المستقبل، مع تطوير الذات بتعلم مهارات مختلفة ستفيدك في المستقبل.

برج الأسد.. حظك اليومالأحد29أكتوبر:خذ قرارك من رأسك





مولود برج الأسد يتميز بعدة صفات منها أن لديه القدرة الكبيرة على تحقيق كل ما يريده بكل سهولة، ويعرف عنه حبه للقيادة والعمل في المراكز الكبيرة، ولا يسمع الرأي الأخر.





برج الأسد في حظك اليوم29أكتوبر

مولود برج الأسد يتمتع بالجود والكرم الكبير، وشديد الأخلاص لمن يحب، ولديه عشق في القراءة والأطلاع، ليكون على دراية بكل ما يحدث من حوله.





مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد الفنان الراحل فريد شوقى ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الأسد على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج الأسد حظك اليوم على الصعيد المهني:

لا ترفع صوتك مهما كانت الأسباب وانت تتحدث مع زملائك، حتى ولو أختلفت معهم في وجهة النظر، فلا يجب أن تقتنع بوجهة نظهرم وهما أيضاً، وكن أكثر صبراً، لأن الأمور لا تأخذ هكذا.





برج الأسد حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

عليك أن تقضى بعض الوقت مع عائلتك تعويضاً عن كثرة إتشغالك في العمل، ولا تعمل في المنزل، فور أن تدخل من باب الشقة، حاول أن تفصل وتكون متفرغ لأسرتك فقط.





برج الأسد حظك اليوم على الصعيد الصحي:

مارس التمارين الرياضية المفضلة، حتى تمارسها بشكل منتظم، مع تناول الطعام الصحى قليل الزيوت، الذى يحتوى على الخضروات والفاكهة الطازجة والأسماك.





برج الأسد وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تأخذ قرارك من رأسك ولا تسمع من أي شخص أخر، وكن مسؤل عن رأيك، لأن هذا القرار سيترتب عليه حياتك فيما بعد، حتى لا تلوم أي شخص أخر.





برج الجدى.. حظك اليومالأحد29أكتوبر:ما تقدمه سيعود إليك





مولود برج الجدى يتميز بعدة صفات منها أنه يحب المرح والأبتسامة تملئ وججه طوال الوقت، ويتمتع بثاقة عالية بنفسه وبقدراته، ويحقق أهدافه دائماً.





برج الجدى في حظك اليوم29أكتوبر

مولود برج الجدى يتمتع بأن له قلب طيب يتسع للجميع، ويحب النظام والترتيب، ولا يتقبل الرأي الأخر، لأنه يمتلك شخصية عنيدة لا تقتنع بسهولة.





مشاهير برج الجدى

ومن مشاهير برج الجدى الفنانة ياسمين عبد العزيز ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الجدى على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج الجدى حظك اليوم على الصعيد المهني:

حاول أن تكون قوى ولا يهمك الخسائر التي قد تتعرض لها فكل شيء في أوله لا يسير كما تريد، ولكن بعد فترة تكتسب خبرات عديدة مما يجعلك قادر على الحصول على مكاسب مالية كبيرة.

برج الجدى حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

لا تستسلم لمشاعر الخذلان التي تعرضت لها في الماضى، وتعرف على شريك حياة جديد يمنحك الحب والإخلاص، ويزيد من ثقتك في نفسك مرة أخرى، وفي العالم من حولك.





برج الجدى حظك اليوم على الصعيد الصحي:

عليك أن تهتم بطعامك الذى تتناوله خلال اليوم، وأن يحتوى على العناصر المفيدة لجسمك، مع ممارسة التمارين الرياضية كل صباح في الهواء الطلق لتنشيط الجسم.





برج الجدى وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

أنت تعطى الكثير لمن حولك، وتهتم بهم، بشكل كبير، مما ينعكس عليك، ويروك بمنظور عالى، ويحترموك، ويقدروك، وسيعود عليك ذلك لأن ما تقدمه سيعود إليك.

برج الحوت.. حظك اليومالأحد29أكتوبر:البدء في مشروعك





مولود برج الحوت يتميز بعدة صفات منها أنه عاطفى لأقصى درجة، ويمتلك مشاعر حساسة رقيقة، مما يجعله يتعامل بشكل غير واقعى مع الأمور من حوله.





برج الحوت في حظك اليوم29أكتوبر

مولود برج الحوت يتمتع بأنه يمتلك خيال جامح، وجاذبية عالية، تجعله يكتسب العديد من الأصدقاء بشكل سريع، وهو لا يفكر في الأمور الصغيرة التافهة لأنه يمتلك قلب محب.





مشاهير برج الحوت

ومن مشاهير برج الحوت الفنانة نجوى كرم ، ويقدم "اليوم السابع" توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت على الصعيد الصحى والمهنى والعاطفي.











برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهني:

أعمل على تحقيق أحلامك لتصبح حقيقة على أرض الواقع، ولا تتكاسل في تحقيق هدفك، لتشعر بالرضا عن نفسك، ونظم مواعيد عملك ولا تجعل المهام تتراكم عليك لوقت متأخر.





برج الحوت حظك اليومعلى الصعيد العاطفي:

أحتوى شريك الحياة ولا تتشاجر معه على أتفه الأسباب وأترك له مساحة للحديث، ليقولك لك كل ما يفكر به، حتى يشعر بالراحة وأنك تقدره، لتستقر الحياة بينكما.

برج الحوت حظك اليوم على الصعيد الصحي:

نظم مواعيد نومك، وقلل من تناول الكافيين الذى تشربه خلال ساعات اليوم، مع تناول الطعام قليل السعرات الحرارية حتى تصل للوزن الذى ترغب فيه، بعد الوزن الذى أكتسبته مؤخراً.





برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :

عليك أن تذهب بعض الوقت لرحلة قصيرة لتشعر بالتجديد والأسترخاء، مع التعرف على أصدقاء جدد، والبدء في المشروع الذى أنتظرت له طويلاً دون تأجيل.



