وصفات طبيعية للتخلص من ندبات حب الشباب.. كل مشكلة ولها حل

MENAFN - Youm7) يعانى البعض من ندبات حب الشباب والتي تنتشر بمختلف أنحاء الوجه، وتتسبب في شعور المرأة بالانزعاج، لذلك تحرص على التخلص منها بمختلف الطرق الممكنة، ويمكن علاج هذه المشكلة من خلال استخدام وصفات طبيعية للتخلص من ندبات حب الشباب، والتي تعتمد على خطوات بسيطة، نستعرضها في هذا التقرير، وفقاً لما ذكره موقع " stylecraze".

وصفات طبيعية للتخلص من ندبات حب الشباب وصفة زيت جوز الهند للتخلص من ندبات حب الشباب

يمتلك زيت جوز الهند خصائص مضادة للبكتيريا لذلك تساعد على تقليل حب الشباب والندبات وذلك من خلال تحضير 1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند وتدفئته ثم فركه براحة اليد، ثم وضعه على ندبات حب الشباب وتركه لصباح اليوم التالي، ثم غسل الوجه، مع تكرار الوصفة بشكل يومى كل ليلة قبل النوم.

التخلص من ندبات حب الشباب وصفة جل الصبار للتخلص من ندبات حب الشباب

يساعد جل الصبار على تقليل ندبات حب الشباب وعلامات البثور وتقليل تصبغ الجلد وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة جل الصبار، ووضعها على الندبات وعيوب الوجه وتركها طوال الليل، ثم غسل الوجه في صباح اليوم التالى ويمكن تكرار الوصفة كل ليلة قبل النوم.

طرق طبيعية للتخلص من ندبات حب الشباب





وصفة الكركم للتخلص من ندبات حب الشباب

يستخدم الكركم لعلاج ندبات البشرة وحب الشباب وذلك من خلال تحضير ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم، و1 ليمون، ثم عصر الليمون في وعاء وخلطه بالكركم، ووضع الخليط بلطف على الوجه والمناطق المتضررة، وتركه لمدة 15 دقيقة ثم غسله بالماء مع تكرار الوصفة كل يوم، وفى حالة إذا البشرة حساسة، يفضل إجراء اختبار على البشرة قبل تطبيق الوصفة.

وصفات طبيعية للتخلص من ندبات حب الشباب وصفة الكاكاو للتخلص من ندبات حب الشباب

تساعد زبدة الكاكاو على تقليل حب الشباب و تخفيف الندبات وذلك من خلال تحضير 1 ملعقة كبيرة زبدة كاكاو، وفركها بين راحة اليد، ووضعها على الندبات وتركها طوال الليل، ثم غسل الوجه بمنظف معتدل في صباح اليوم التالى، مع تكرار الوصفة بشكل يومى حتى تختفى الندبات، مع ملاحظة أن هذه الوصفة ليست مناسبة للبشرة الدهنية.

وصفة صودا الخبز للتخلص من ندبات حب الشباب

تشتهر صودا الخبز بقدرتها على إزالة ندبات حب الشباب وعلامات البثور، وذلك من خلال تحضير 2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز، وماء ثم خلط المكونات معاً للحصول على عجينة ووضعها على الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بمنظف معتدل، مع تكرار الوصفة لمدة تتراوح مابين 2-3 مرات في الأسبوع.