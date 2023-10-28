أفضل الطرق لتنظيف الأوانى غير اللاصقة والزهر بأمان منعا لتكوين الصدأ

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- Youm7) تعتبر
أواني الطبخ
من أهم القطع التي لا بد الحفاظ عليها في مطبخك ويجب أن قوية لامعة خالية من أي دهون أو صدأ يتسبب في تغيير لونها أو التأثير على الطعام بطريقة سلبية، ووفقًا لما جاء في موقع realsimple نستعرض خلال السطور التالية بعض الخطوات التي تساعد في تنظيف الأواني والمقالي بشكل سريع وسهل يجعلها تدوم فترة طويلة.
تنظيف الأواني كيفية تنظيف الأواني المصنوعة من حديد الزهر بزيت الطبخ والملح: المكونات
ماء دافئ
الملح
زيت الطهي
الخطوة 1 الشطف
في البداية قومي بشطف المقلاة، عقب الانتهاء من الطهي بأسرع وقت مما يساعد على سهولة التخلص من بقايا الطعام
الخطوة 2 تحضير معجون
اصنعي معجون تنظيف مكون من الملح الخشن والزيت النباتي وطبقيه على الأواني الزهر.
اشطفيها بالماء الساخن والقليل من صابون الأطباق وفي حالة إذا لم تحصلي على نتيجة إيجابية يمكنكِ أيضًا استخدام فرشاة تنظيف غير معدنية.
الخطوة 3 جففي جيدًا ثم ادهنيه بالزيت
لمنع تكون الصدأ على الأواني المصنوعة من حديد الزهر، جففي المقلاة جيدًا
ثم قومي بتغطية السطح بالقليل من زيت الطهي
ثم قومي
بتغطيتها بمنشفة ورقية لحمايتها من الغبار للتخزين.
إذا كانت المقلاة تشكل طبقة لزجة أو بدأت تصدأ بمرور الوقت، فقومي بفركها
بقطعة من الصوف
كيفية تنظيف الأواني غير اللاصقة بالماء الساخن والصابون:
تعتبر الأواني والمقالي غير اللاصقة منقذة للحياة عندما يتعلق الأمر بطهي الأطعمة، فهي تساعد على طهي الأطعمة بأقل
كمية من الزيت فهي موفرة جدًا ويمكن ان يكون تنظيفها سهل ومتوفر في البيت
المكونات
الماء الساخن والصابون
زيت الطهي
الخطوة 1 إسفنجة مع الماء والصابون
استخدمي إسفنجة ناعمة
ثم ضعيها في الماء الساخن والصابون
وتجنبي كشط أي بقايا بواسطة بأي أداه حاد تتسبب في جروح للأواني
ما عليك سوى غسلها بالماء الساخن والصابون فقط
الخطوة 2 شطف وإضافة الزيت
اشطفي المقلاة بالماء الساخن وجففيها
على الرغم من أن المقالي غير اللاصقة لا تتطلب التزييت، إلا أن العديد من الطهاة يفضل إضافة ملعقة صغيرة من زيت الطهي المحايد مثل زيت الخضراوات لها.
الخطوة 3 التجفيف والتخزين
اتركي المقلاة حتى تجف تمامًا قبل وضعها في مكانها
ثم ضعي منشفة ورقية بينهم لمنع حدوث أي خدش
خطوات تنظيف الأواني
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