أفضل الطرق لتنظيف الأوانى غير اللاصقة والزهر بأمان منعا لتكوين الصدأ

MENAFN - Youm7) تعتبرأواني الطبخمن أهم القطع التي لا بد الحفاظ عليها في مطبخك ويجب أن قوية لامعة خالية من أي دهون أو صدأ يتسبب في تغيير لونها أو التأثير على الطعام بطريقة سلبية، ووفقًا لما جاء في موقع realsimple نستعرض خلال السطور التالية بعض الخطوات التي تساعد في تنظيف الأواني والمقالي بشكل سريع وسهل يجعلها تدوم فترة طويلة.

تنظيف الأواني كيفية تنظيف الأواني المصنوعة من حديد الزهر بزيت الطبخ والملح: المكونات

ماء دافئ

الملح

زيت الطهي

الخطوة 1 الشطف

في البداية قومي بشطف المقلاة، عقب الانتهاء من الطهي بأسرع وقت مما يساعد على سهولة التخلص من بقايا الطعام

الخطوة 2 تحضير معجون

اصنعي معجون تنظيف مكون من الملح الخشن والزيت النباتي وطبقيه على الأواني الزهر.



اشطفيها بالماء الساخن والقليل من صابون الأطباق وفي حالة إذا لم تحصلي على نتيجة إيجابية يمكنكِ أيضًا استخدام فرشاة تنظيف غير معدنية.

الخطوة 3 جففي جيدًا ثم ادهنيه بالزيت

لمنع تكون الصدأ على الأواني المصنوعة من حديد الزهر، جففي المقلاة جيدًا



ثم قومي بتغطية السطح بالقليل من زيت الطهي



ثم قومي

بتغطيتها بمنشفة ورقية لحمايتها من الغبار للتخزين.

إذا كانت المقلاة تشكل طبقة لزجة أو بدأت تصدأ بمرور الوقت، فقومي بفركها

بقطعة من الصوف

كيفية تنظيف الأواني غير اللاصقة بالماء الساخن والصابون:

تعتبر الأواني والمقالي غير اللاصقة منقذة للحياة عندما يتعلق الأمر بطهي الأطعمة، فهي تساعد على طهي الأطعمة بأقل

كمية من الزيت فهي موفرة جدًا ويمكن ان يكون تنظيفها سهل ومتوفر في البيت

المكونات

الماء الساخن والصابون

زيت الطهي

الخطوة 1 إسفنجة مع الماء والصابون

استخدمي إسفنجة ناعمة

ثم ضعيها في الماء الساخن والصابون

وتجنبي كشط أي بقايا بواسطة بأي أداه حاد تتسبب في جروح للأواني

ما عليك سوى غسلها بالماء الساخن والصابون فقط

الخطوة 2 شطف وإضافة الزيت

اشطفي المقلاة بالماء الساخن وجففيها

على الرغم من أن المقالي غير اللاصقة لا تتطلب التزييت، إلا أن العديد من الطهاة يفضل إضافة ملعقة صغيرة من زيت الطهي المحايد مثل زيت الخضراوات لها.

الخطوة 3 التجفيف والتخزين

اتركي المقلاة حتى تجف تمامًا قبل وضعها في مكانها

ثم ضعي منشفة ورقية بينهم لمنع حدوث أي خدش

خطوات تنظيف الأواني



