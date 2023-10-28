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حصر شامل لمنشآت المناطق الصناعية بالتعداد الاقتصادي الجديد

10/28/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Youm7) من المخطط أن تشهد أعمال التعداد الاقتصادي الجديد، إجراء حصر شامل لكل منشآت المناطق الصناعية، يمكن من خلاله الوقوف على المقومات الاقتصادية للمناطق الصناعية يمكن من خلاله الوقوف على المقومات الاقتصادية للمناطق الاقتصادية مجتمعه أو على مستوى كل منطقة وتوفير العديد من البيانات الأخرى لعدد 153 منطقة صناعية معتمدة.



وتتضمن خطط التعداد الاقتصادي السادس الجديد، إجراء حصر شامل لكل منشآت المناطق الحرة العامة لحوالي عدد 1100 مشروع بالمناطق الحرة العامة والخاصة.



ومن المقرر أن يشمل التعداد الاقتصادي الجديد إضافة أنشطة جديدة وعلى رأسها تعاون المؤسسات فى الاقتصاد الأخضر وخدمات التعهيد.



ويصنف التعداد الاقتصادى التعداد الاقتصادى بأنه أحد أهم المشروعات الإحصائية التى يجريها جهاز الإحصاء، ويُنفذ بدورية ثابتة كل خمس سنوات طبقاً للتوصيات الدولية، ولقد نفذ الجهاز حتى الآن عدد خمس تعدادات اقتصادية اعتباراً من عام 1991/1992، كان آخرها التعداد الاقتصادى لعـام 2017/ 2018
والذى أعلنت نتائجه فى مارس 2020.



وتعتمد كافـة قطاعـات الـدولـة على البيـانات التى يوفـرها التعـداد الاقتصادى فى كثير من المجالات فهو الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن الأنشطة والمنشآت الاقتصادية بأنواعها ومستوياتها المختلفة وتوفير قاعدة بيانات شاملة لجميع مقومات الأنشطة الاقتصادية فى القطاعات المختلفة طبقاً لأحدث المفاهيم والمعايير الدولية والتى تـُمثل أهمية كبرى للحسابات القومية فى رصد الناتج المحلى الإجمالى على المستوى الإجمالى وعلى مستوى المحافظات (الحسابات الإقليمية) ومدى مساهمة كل نشاط اقتصادى وقياس الأهمية النسبية له مقارنة بالأنشطة الاقتصادية الأخرى فى الاقتصاد القومى.














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