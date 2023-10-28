Sunday, 29 October 2023 07:51 GMT

كوريا الجنوبية تتصدر دول شرق آسيا الأكثر استقبالا للصادرات المصرية عام 2022

10/28/2023 11:32:39 PM
(MENAFN- Youm7) رصدت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر وأهم دول شرق آسيا " عام 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة المتعلقة بقيمة الصادرات المصرية إ لى أهم دول شرق آسيا
"ماليزيا - جمهورية الصين الشعبية - الهند- تايوان- اليابان - اندونيسيا - باكستان - تايــلانـد- كوريا الجنوبية - سنغافوره - بنجلاديش".



وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة الأولى للصادرات حيث بلغــت قيمتهــا 2.0 مليـار دولار عام 2022 مقابــل 0.6 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة زيادة قدرها 220.0٪ وكــان أهـم الأصناف التـي تم تصديرهـا إلـى كوريا الجنوبية غاز طبيعى مسيل، وفـى المرتبـة الثانية الهند بمـا قيمته
1.9 مليار دولار عــام 2022 مقابـل 2.0 مليار دولار عـام 2021 بنسبة انخفاض قــدره 6.5٪ وكان أهـم الأصنـاف التي تم تصديرها إلى الهند بترول خام .



وفي المقابل كانت جمهوريـة الصين الشعبيـة فــي المرتبة الأولــى للواردات حيث بلغــت قيمتهـا 14.42 مليار دولار عـام 2022 مقابــل 14.40 مليار دولار عـام 2021 بنسبــة انخفاض قدره 0.2٪، وكان أهم الأصناف التي تم إستيرادها آلات وأجهـزه كهربائيـــة وأجــزاؤهـا وفــى المرتبـة الثانيـة الهنــد بما قيمتــه 4.1 مليار دولار عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 26.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم إستيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحه للأكل، حديد ومصنوعاته، منتجات كيماوية عضوية وغير عضوية.



وإجمالا بلغ إجمالى قيمة الصــادرات إلى دول شرق آسيــا 7.7 مليـار دولار عام 2022 مقابـل 6.6 مليـار دولار عـام 2021 بنسبة زيــادة
قـدرها 15.9٪.



وسجل إجمالى قيمــة الواردات من دول شرق آسيــا 26.8 مليار دولارعام 2022 مقابل
25.8 مليار دولار عام 2021 بنسبــة ارتفاع قـدرها 3.9٪.



وجاءت مجموعة الوقود والمنتجات البترولية ومنتجات الصناعات الإستخراجيـة فـى المرتبة الأولى للصادرات عامى (2021، 2022 ) حيث بلغــت قيمتهــا 5.5 مليــار دولار عــام 2022 مقابــل
4.5 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 22.4٪.



وكانت مجموعة الآلات والأجهـزة الآلية والكهربائية ومعـدات النقل وأجـزاؤهــا فـى المرتبـة الأولى للواردات عامى (2022،2021 ) حيث بلغت قيمتها 8.6 مليار دولار عام 2022 مقابل 10.0 مليار دولار عام 2021 بنسبة انخفاض قدره 14.0 ٪.












MENAFN28102023000132011024ID1107323421

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث