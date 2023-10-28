الأربعاء المقبل.. مجلس الاحتياطي الأمريكي يحسم أسعار الفائدة

MENAFN - Youm7) يجتمع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء القادم لحسم أسعار الفائدة،التوقعات الآن تخطت 98% أن البنك الفيدرالي سيلجأ إلى تثبيت الفائدة عند معدلاتها الحالية 5.25% 5.50% خلال ولكن قد يشير البنك إلى استمرار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة لفترة أطول من الوقت الأمر الذي من المفترض أن يؤثر سلباً على الذهب.

مؤشر الدولار استطاع الارتفاع خلال الأسبوع الماضي الارتفاع بنسبة 0.4% بينما انخفاض العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات خلال الأسبوع بنسبة 1.6% وذلك بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 16 عام خلال الأسبوع عند 5.021%.

الجدير بالذكر أن السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي أصبح لها تأثير أقل على الذهب منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، حيث تدعم حالة عدم اليقين الجيوسياسي والمخاوف المتعلقة بالديون الأمريكية الطلب على الملاذ الآمن على المدى القريب.



