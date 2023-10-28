ذاكرة اليوم.. جمال عبد الناصر يحل الجماعة المحظورة وميلاد سلوى محمد على

(MENAFN
- Youm7) وقعت فى يوم 29 أكتوبر العديد من الأحداث المهم التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضًا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.
حدث فى مثل هذا اليوم
1888 - توقيع "اتفاقية القسطنطينية" الخاصة بحرية الملاحة فى قناة السويس.
1954 - الرئيس المصرى جمال عبد الناصر يحل جماعة الإخوان الإرهابية .
1956 - القوات البريطانية والإسرائيلية تجتاح سيناء بغية احتلال قناة السويس بعد تأميمها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، وهو ما عرف باسم العدوان الثلاثى.
ولد فى مثل هذا اليوم
1964 - سلوى محمد على، ممثلة مصرية.
1967 - جولى فيشر، ممثلة أمريكية.
رحل فى مثل هذا اليوم
1618 - والتر رالى، كاتب وشاعر إنجليزى.
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