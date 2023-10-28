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ذاكرة اليوم.. جمال عبد الناصر يحل الجماعة المحظورة وميلاد سلوى محمد على

10/28/2023 11:32:35 PM
(MENAFN- Youm7) وقعت فى يوم 29 أكتوبر العديد من الأحداث المهم التى غيرت خريطة العالم، حيث ولد فى مثل هذا اليوم العديد من نجوم الفن والسياسة والأدب وفى شتى المجالات، ورحلت أيضًا عنا شخصيات أدبية وسياسة وفنية بارزة، كما يصادف اليوم الاحتفال بمناسبات سنوية بشكل دورى، وهذا ما نستعرضه خلال التقرير التالى.

حدث فى مثل هذا اليوم

1888 - توقيع "اتفاقية القسطنطينية" الخاصة بحرية الملاحة فى قناة السويس.

1954 - الرئيس المصرى جمال عبد الناصر يحل جماعة الإخوان الإرهابية .

1956 - القوات البريطانية والإسرائيلية تجتاح سيناء بغية احتلال قناة السويس بعد تأميمها من قبل الرئيس جمال عبد الناصر، وهو ما عرف باسم العدوان الثلاثى.

ولد فى مثل هذا اليوم

1964 - سلوى محمد على، ممثلة مصرية.

1967 - جولى فيشر، ممثلة أمريكية.

رحل فى مثل هذا اليوم

1618 - والتر رالى، كاتب وشاعر إنجليزى.







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